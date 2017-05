Jenbach – „Unbestritten zählt Hans Pontiller zu den bedeutendsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts in Tirol“, stellte Günther Dankl, der Kustos im Ferdinandeum in Innsbruck, bei der Eröffnung der Sonderausstellung im Jenbacher Museum fest. Walter und Erika Felkel hatten in den vergangenen Monaten viele Schaustücke des Schaffens des gebürtigen Jenbachers zusammengetragen. Auch etliche Schüler des Künstlers, der im Jahre 1970 verstarb, waren zum Museumsfest gekommen. Geboren wurde Hans Pontiller vor 130 Jahren. „Im Jenbacher Museum sind in chronologischer Abfolge alle wichtigen Stationen und auch noch nie gezeigte Werke dokumentiert, angefangen von frühen Schülerarbeiten bis hin zu reifen Hauptwerken in Holz oder Bronze“, sagte Dankl. Gefragt bei den vielen Besuchern der Sonderausstellung, die bis Ende Oktober zu sehen ist, war auch eine Sonderbriefmarke mit einem Pontiller-Motiv. „Die Unterstützung durch die Familie Pontiller war beeindruckend“, freut sich Felkel. (zw)