Wien — Die Biennale-Eröffnung naht in Riesenschritten (13. Mai), beim Treffen in der Wiener Galerie Krinzinger, wo Brigitte Kowanz derzeit aktuelle Arbeiten zeigt, wirkt die Wiener Künstlerin dennoch tiefenentspannt. Der „Light Space" für Venedig ist fertig, Kowanz, die vor wenigen Wochen ihren 60. Geburtstag gefeiert hat, bekundet Zufriedenheit mit dem Ergebnis. Licht ist seit Jahrzehnten der Werkstoff von Brigitte Kowanz — als Transportmittel für Information, Baustoff für Räume, Architekturen und Skulpturen — und nicht zuletzt als ewiges Rätsel.

Das Innsbrucker aut. Architektur und Tirol widmet sich in seiner aktuellen Schau Objekten des Alltags. Auch Sie haben einen Gegenstand beigesteuert: eine Füllfeder. Was steckt dahinter?

Brigitte Kowanz: Das ist einfach eine Feder, die ich sehr gerne habe. Man schreibt ja nicht mit allem gleich. Und das ist eine, mit der mir mein Schriftbild besonders gut gefällt. (lacht)

Handschriftliches taucht in Ihren Arbeiten immer wieder auf. Auch als Relikt des Analogen in einer Welt der immer digitaler werdenden Kommunikation.

Kowanz: Das Handschriftliche ist ein wichtiger Aspekt, daher sind Schreibgeräte auch ganz wichtige Werkzeuge für mich. Und natürlich sind das zwei extreme Pole von Informationsübertragung: das Handschriftliche, Analoge — und auf der anderen Seite das Digitale, das bei mir ja auch in Form von Morsecodes auftaucht.

Ihr Venedig-Beitrag trägt den Titel „Infinity & Be­yond". Worum geht es?

Kowanz: Die Arbeiten in Venedig beschäftigen sich mit realen wie virtuellen Räumen — und mit dem Übergang zwischen ihnen. Das schließt an die Werkgruppe der lichterzeugten Räume an, die Unendlichkeit vorgeben, „Infinity" also. Und „Beyond" setzt da noch eins drauf, beschäftigt sich mit dem nicht Begreifbaren, aber trotzdem Selbstverständlichen. Damit, wie wir uns ständig mit Dingen beschäftigen, die wir nicht verstehen, den ganzen neuen Medien, virtuellen Netz-Räumen usw. Und auch dem Licht.

Mit dem Sie sich künstlerisch seit den 1980er-Jahren beschäftigen. Haben Sie das Gefühl, Sie sind seinem Wesen nähergekommen?

Kowanz: Das bin ich sicher, weil ich mich dem sehr stark widme. Aber es ist nach wie vor rätselhaft. Und das ist auch das Spannende daran.

Sie bespielen in Venedig einen eigenen, eigens für Sie errichteten Zubau im Innenhof des Hoffmann-Pavillons. Das kommt daher, dass Ihr Co-Künstler Erwin Wurm den bestehenden Raum gleich von Beginn an für sich allein beansprucht hat. Gab es einen Moment, in dem Sie sich gedacht haben: Das mache ich nicht?

Kowanz: Ja, es gab natürlich einen Moment, eigentlich eine Nacht, in der mir das alles durch den Kopf gegangen ist und ich mir gedacht habe, das ist ein Wahnsinn, da jetzt einen Raum zu entwickeln, damit ich überhaupt die Arbeit machen kann. Und wie soll das finanziert werden? Das war schon ein Moment, in dem ich mir gedacht habe, das sind jetzt zu viele Aufgaben, die da auf mich warten. Aber es hat sich dann alles geklärt.

Auch die Finanzierung. Wobei gerade erst wieder öffentlich kritisiert wurde, dass der Österreich-Beitrag zur Biennale mit 400.000 Euro vom Bund gnadenlos unterfinanziert sei.

Kowanz: Christa Steinle (Kommissarin des Österreich-Pavillons, Anm.) hat sehr viele Sponsoren auftreiben können. Dadurch konnten wir den Zubau machen. Wirklich beauftragt werden konnte das aber erst im Jänner. Das war einigermaßen angespannt.

Theoretisch hätten Sie — wohlgemerkt im Jahre 2017 — auch die allererste Künstlerin sein können, die den österreichischen Pavillon bespielen darf. Sind Sie aber nicht.

Kowanz: Ich hätte den Pavillon natürlich sehr gerne allein bespielt — aber das kann der Erwin Wurm für sich genauso in Anspruch nehmen. Es ist, wie es ist. Wir sind in diese Situation gekommen und ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht.

Was sagt die Tatsache, dass bisher noch keine Frau den Pavillon allein bespielt hat, über den Kunstbetrieb aus?

Kowanz: Das sagt natürlich sehr viel aus. Alfred Weidinger hat das einmal aufgestellt: Von 149 Teilnehmern im Österreich-Pavillon waren nur sechs Frauen. Aber es geht ja nicht nur um die Biennale. Das setzt sich fort beim Großen Österreichischen Staatspreis für bildende Kunst, da gibt es zwei Frauen (Kowanz ist eine von ihnen, sie erhielt die Auszeichnung 2009, Anm.). International betrachtet mag die Quote ein bisschen besser sein, aber nicht in der höheren Liga: Je weiter es hinaufgeht, desto dünner wird die Luft für Frauen. Das sagt etwas aus über den Kunstbetrieb — und es sagt auch sehr viel über unsere Gesellschaftsstruktur aus.

Warum wird das gerade in der Kunst so offensichtlich?

Kowanz: Das sind sicher unterschiedlichste Gründe, vielleicht sind Frauen zurückhaltender, die Strategien der Männer krasser. Ein weiterer Punkt ist sicher, dass die meisten Sammler Männer sind — und offensichtlich die Männer den Männern mehr zutrauen als den Frauen. Das gilt aber leider auch für Kuratoren.

Sie sind seit vielen Jahren Professorin für Transmediale Kunst an der Angewandten. Was gefällt Ihnen am Unterrichten?

Kowanz: Ich finde es sehr spannend, immer wieder die jüngste Generation zu treffen. Da ändert sich ja auch permanent etwas von den Themen und Interessen her. Das hält mich auch in Schwung.

Wie schaut das Geschlechterverhältnis unter den Studierenden aus?

Kowanz: Ausgeglichen. Ich sehe da auch vom Potenzial her keinen Unterschied. Dieser Selektionsprozess setzt ja erst später ein. An den Unis und auch noch in den Offspaces ist das noch viel stärker durchmischt.

Das Gespräch führte Ivona Jelcic