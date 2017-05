Innsbruck – Für 2017 wurden im Zeughaus keine Sonderausstellungen geplant – denn eigentlich hätten in dem einstigen Waffenarsenal von Kaiser Maximilian I. heuer bereits die Umbauarbeiten und die geplante Neuaufstellung bis zum Maximilianjahr 2019 anlaufen sollen. Eigentlich. Wie die TT berichtete, wird aus dem geplanten Umbau nun aber nichts, das Land konnte sich nicht zu einer Finanzierung durchringen und will sich nun vorerst auf das ebenfalls dringend wandlungsbedürftige Ferdinandeum konzentrieren.

Wohl um das Zeughaus nicht völlig in Vergessenheit geraten zu lassen, haben die Tiroler Landesmuseen (TLM) jetzt doch noch ein Programm für 2017 erdacht und bieten im Zeughaus Führungen durch die Schausammlung zu elf verschiedenen Themenkomplexen an – von „Tiroler Erfinderschicksalen“ über „Ordnung in wirren Zeiten“, „Peter Anich und die Bauernkartografen“ bis zur Frage „Wo sind die Frauen?“. Die erste Führung am Freitag, 5. Mai, thematisiere „Kriminalität und Folter vom Spätmittelalter zur Neuzeit“, heißt es in der Aussendung. Alle Termine und Preise unter www.tiroler-landesmuseen.at/geschichtenaustirol. (TT)