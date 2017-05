Von Claudia Funder

Lienz – Sie hatten schon 2005 bei ihrer Aufstellung für Aufsehen und einiges Kopfschütteln gesorgt – die drei großdimensionierten Häupter mit Namen „König“, „Königin“ und „Hofnarr“, die der Künstler Hannes Neuhold für den Lienzer Südtiroler Platz geschaffen hatte. Vor drei Jahren mussten sie einem angepeilten Tiefgaragenbau weichen, was ihnen abermals gehörig Aufmerksamkeit und Medieninteresse zuspielte – die TT berichtete.

Die Garage? Die gibt es noch immer nicht. Die polarisierenden Skulpturen wanderten jedoch an den Wörthersee, wo ihnen seither in bester Lage ein Riesenpublikum gewiss ist. Und: Dass sie einst politisch abserviert wurden – es gab sogar ein einstimmiges Veto des Stadtrates, die Köpfe anderswo in Lienz aufzustellen –, erwies sich im Nachhinein geradezu als unerhoffter Glückstreffer für den Künstler. Sein Trio rückte, das Vorstadtbild Klagenfurts prägend, nicht nur in ein deutlich breiteres Blickfeld und stößt auf viel positives Echo, Neuhold erhielt auch einen spannenden Auftrag für eine weitere Arbeit. „Elisabeth Plank, die Organisatorin einer Ausstellung im Bahnhof Pörtschach, hat meine Köpfe beim Klagenfurter Seepark Hotel gesehen“, erzählt Neuhold im Gespräch mit der TT. Sie wollte eine seiner Skulpturen für die Schau, die den Titel „Kopflastig“ tragen wird, haben. Der Osttiroler Künstler belässt alle drei zwar an jenem Platz, an dem sie sich bestens eingelebt haben, schuf aber in den vergangenen Wochen eine neue Kopfskulptur. Der so genannte „Kunstgucker“ – mit Sockel stolze vier Meter hoch – wird vor dem Pörtschacher Bahnhofsgebäude Position einnehmen und als „Hingucker“ das Auge auf die Ausstellung lenken. Mit staunendem oder auch rufendem Mund reckt der schneeweiße Kerl den Kopf weit in die Höhe, macht den Hals lang, als ob er etwas ausspionieren wollte. Sieben Künstler präsentieren von 11. Mai bis 26. August ihre Werke, darunter auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

Das Modell für sein Kunstwerk schuf Neuhold übrigens bereits 2010, geplant war ein „Turmgucker“ für Osttirol. Demnächst wandert das fertige Werk unter neuem Namen wiederum nach Kärnten. In den letzten Tagen erhielten die zwei Teile des „Kunstguckers“, die für einen unkomplizierten Transport erst vor Ort zusammengefügt werden, den letzten Feinschliff. Am Montag tritt das Kunstwerk, in zwei Busse verstaut, seine Reise an. In Pörtschach angekommen, erfolgen der Aufbau und die feste Verankerung.

Am 11. Mai wird Neuholds Werk bei der Ausstellungseröffnung - ab 18.60 Uhr (sic) - spektakulär mit Musikbegleitung enthüllt. Der „Kunstgucker“ bleibt im Besitz Neuholds und ist zu erwerben. „Ich wäre aber keineswegs traurig, wenn er nicht verkauft wird“, verrät der Künstler. „Da er gut zu transportieren ist, eignet er sich für weitere Ausstellungen ideal als Blickfang.“