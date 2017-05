Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Satanskirche? Gruftig gestaltete U-Bahn-Station? Oder doch ein (an-)geschwärzter Tempel? Man weiß es nicht so recht. Das ist in Markus Proscheks Rauminstallation im Kunstraum Innsbruck Kalkül. Proschek, 1981 in Salzburg geboren und in Berlin lebend, ist gewieft darin, eindeutige Fährten zu legen, die ins Uneindeutige führen. Letzteres apert auf dem weiten Feld der Wissens- und Geschichtskonstruktion, auf dem der Künstler zugange ist, fast zwangsläufig aus.

Proschek, der an der Wiener Angewandten studiert hat, kommt aus der Malerei. Auf seinen Leinwänden ist nüchterner Realismus zu sehen, der sich auch selbst hinterfragen will. An der realistischen Malerei interessiere ihn, dass ihr „der Nimbus des Dokumentarischen“ anhänge, sagt Proschek. Doch man habe es natürlich nur mit einer „Scheinobjektivität“ zu tun. Die etwa ein Fenster zu den leeren Sockeln des vom IS verwüsteten Museums in Mossul öffnet. Auch anderswo sind Leerstellen das Hauptmotiv: Zum Beispiel die Reste eines zerstörten Saddam-Hussein-Bildnisses. Einen kleinen farblichen Eingriff erlaubt sich hier der Maler – und bewirkt damit, dass man die Frisur des amtierenden US-Präsidenten zu erkennen glaubt.

Die Fährten führen also in ein vielschichtiges Bezugssystem aus westlicher und arabischer Geschichte und Gegenwart. Proschek beschäftigt vor allem die Stilisierung des Bösen, wofür er (als nicht gezeigtes, theoretisches Unterfutter) Filmzitate heranzieht: Regisseur William Friedkin eröffnete den Horrorfilmklassiker „Der Exorzist“ 1973 mit einer Schwarzblende und dem Ruf eines Muezzins, bevor zu sehen ist, wie der Jesuitenpater Lankester Merrin auf einer Ausgrabungsstätte im Nordirak die Dämonenfigur Pazuzu findet. Die Konstruktion von arabischen Feindbildern kennt in der Filmgeschichte zahlreiche Beispiele. Proschek gleicht sie in „Possession“ – so der Ausstellungstitel – an der Realität ab, wo der Exorzismus zur politischen Metapher wird und die kriegerisch motivierte Zerstörung von Bildern seit Jahrtausenden genutztes Propaganda-Instrument und Mittel zur Machtdemonstration ist. Dafür finden sich nicht nur in Antikenmuseen Belege. „Was wir sehen“, sagt Proschek, „ist der Müll der Geschichte, der über die Konflikte auf uns kommt.“ Sicher: Das mag angesichts der aktuellen Zerstörungswut des IS geradezu zynisch klingen. Aber die Frage, welche Geschichtsbilder später auf den Trümmern von Konflikten errichtet werden und von welchen Ideologien sie geleitet sind, ist legitim und eröffnet spannende Denkräume.

An der schwarz gefliesten Wand des im Kunstraum eingerichteten „Tempels“ prangt zwischen am Boden aufgemalten Pentagrammen die Replik der Porträtbüste eines mesopotamischen Herrschers, dessen rechtes Auge ausgestochen wurde: von politischen Gegnern? Umstürzlern? Man weiß es nicht. Das Original ist irgendwann in der Sammlung der Berliner Museen gelandet.