Von Bernadette Lietzow

Shkodra – Es gibt viele gute Gründe, dem nordalbanischen Shkodra einen Besuch abzustatten, im Mai letzten Jahres kam ein gewichtiger dazu. Vor einem Jahr wurde, mitten in der malerischen Fußgängerzone der geschichtsträchtigen und äußerst lebendigen Stadt, das Marubi National-Museum für Fotografie eröffnet, das nun als eine von 46 nominierten Institutionen um den am Samstag zu vergebenden Europäischen Museumspreis 2017 rittert. Der vom niederländischen Architekturbüro Casanova + Hernandez mit großer Sorgfalt in ein historisches Stadthaus eingepasste moderne Ausstellungsbau birgt einen Kunstschatz, der bis dato der Öffentlichkeit weitgehend verborgen war. Es ist das Archiv der Fotografendynastie Marub­i, unglaubliche 500.000 Glas-Negative, die nun einen Ort haben, um ihre Geschichte als hinreißende Dokumente der Vergangenheit Albaniens aus immer wieder neuen Blickwinkeln zu erzählen.

1856 eröffnete der als Garibaldi-Anhänger aus Piacenza geflüchtete Italiener Pietro Marubbi (albanisiert: Pjetër Marubi) sein Fotostudio und brachte mit der Fotografie eine Attraktion nach Shkodra, die weit über die Grenzen der Stadt, bis in die Bergdörfer des damals noch unter osmanischer Herrschaft stehenden Balkanlandes, für Furore sorgte. Dementsprechend groß war der Kundenstock des geschäftstüchtigen Fotografen, der bald nicht nur Honoratioren wie muslimische Würdenträger, katholische Priester oder die Bourgeoisie ablichtete, sondern auch mit Bildern der Landbevölkerung unschätzbare Zeugnisse zu Kultur und Gesellschaft schuf. Lassen sich doch an seinen Bildern, an jenen seines Lehrlings und späteren Adoptivsohnes Kel Marubi und des Enkels Gegë Marubi fast hundert Jahre albanischen Lebens nachvollziehen. Vor malerischen Studiohintergründen posieren stolze Bürgerfrauen in den prächtigen Trachten der Region, bevor auch in Shkodra Pariser Chic Einzug hält.

Die Entwicklung eines am Westen geschulten Mittelstandes, die Entstehung eines albanischen Nationalbewusstseins und der lange Weg zum 1912 gegründeten Staat werden in beeindruckend ausgeleuchteten Schwarz-Weiß-Fotografien lebendig. Immer öfter verlassen die Marubis, die sich auch um die technische Verfeinerung ihrer Werkzeuge verdient machten, das Studio, und bilden ein Land ab, das selbstbewusst seine Existenz am Rand Europas behauptet. Für Luçjan Bedeni, den jungen Direktor, der mit seinem Team seit 2012 akribisch an der Digitalisierung und Sicherung des Archivs arbeitet, ist die vorrangige Mission dieses außergewöhnlichen Museumsprojektes, mit den Bildern von Menschen, Landschaften, Architektur und Bräuchen heutige Generationen für das gemeinsame historische Erbe zu sensibilisieren. Wie schon in der Vergangenheit – so publizierte Kel Marub­i seine Arbeiten in englischen und französischen Magazinen und studierte sein Sohn Gegë an der Schule der Brüder Lumièr­e in Lyon – ist es auch für Direktor Bedeni wichtig, den Bestand außerhalb Albaniens bekannt zu machen, Kooperationen einzugehen und internationale Kuratoren in das Museum einzuladen.

Neben der einfühlsam und informativ gestalteten permanenten Präsentation zu Leben und Werk der Fotografenfamilie gehen Sonderausstellungen thematisch in die Tiefe der Sammlung. Im Vorjahr warf eine von der Amsterdamer Fotoexpertin Kim Knoppers gestaltete Schau einen differenzierten Blick auf Frauenbildnisse aus dem Marubi-­Archiv. Rudolf Schäfer, Professor für Fotografie in Halle, zeigt bis Ende Juli dieses Jahres Original-Prints der Marubis, die in albanischen Familien über die bleiernen Jahr­e der Hoxha-Diktatur gerettet wurden. Dass die Kostbarkeiten der „Licht-Schreiber“, wie Kel Marubi sein Atelier taufte, die Zeiten überdauert haben, gleicht einem Wunder, das sich vor Ort im schönen Shkodra und auch virtuell bestaunen lässt.

www.marubi.gov.al