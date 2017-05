Von Ivona Jelcic

Innsbruck – „So wie es ist, kann es nicht bleiben.“ Anton Christians Urteil über das Museum im Zeughaus ist eindeutig. Eindeutig negativ. Die unattraktive Sammlungspräsentation, die daraus resultierenden miserablen Besucherzahlen – und jetzt auch noch die Tatsache, dass dagegen so bald nichts unternommen wird, haben den Tiroler Maler und Bildhauer eigene Überlegungen über die Zukunft des Tiroler Kulturgeschichte-Museums anstellen lassen. Denn: „Es wäre unheimlich schade, wenn dieses großartige historische Bauwerk nicht einer optimalen kulturellen Nutzung zugeführt würde.“

Diese optimale Nutzung könnte aus seiner Sicht eine als Ort für zeitgenössische Kunst sein – und zwar zusammen mit dem benachbarten, seit Jahrzehnten brachliegenden Siebenkapellenareal. Die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Landesmuseen könnte im Zeughaus untergebracht werden, auf dem Siebenkapellenareal ein Raum für Ausstellungen aus der Sammlung entstehen. Zudem könnten dort Künstlerateliers eingerichtet werden. Allein durch die örtliche Nähe – kaum 150 Meter liegen dazwischen – könnte hier eine „sehr attraktive Einheit“ entstehen, ist Christian überzeugt. „Eine extreme Aufwertung eines bislang bedeutungslosen Stadtteils“ inklusive. Es ist ein wachsender Stadtteil: Rund 100 neue Wohnungen sollen nach Plänen der Stadt bis 2020 auf dem nördlichen Teil des Zeughaus-Areals entstehen.

Das im fast 500 Jahre alten einstigen Waffenarsenal Kaiser Maximilians I. untergebrachte Museum wiederum sollte nach den Plänen der Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft und ihrem Haupteigentümer Land Tirol eigentlich bis zum Maximilian-Jahr 2019 saniert und neu aufgestellt werden – die TT berichtete. Konzepte dafür lagen bereits vor, auch das Sonderausstellungsprogramm für 2017 wurde auf den erwarteten Beginn der Bauarbeiten abgestimmt – soll heißen: gestrichen. Doch Anfang des Jahres kam die Hiobsbotschaft aus dem Landhaus: Zeughaus-Umbau abgesagt – bzw. auf höchst unbestimmte Zeit verschoben. Die Landesregierung hatte sich nicht zur Finanzierung des millionenteuren Vorhabens durchringen können. Und will sich laut der zuständigen Landesrätin Beate Palfrader auf die bis 2023 geplante Neuaufstellung des Ferdinandeums konzentrieren.

Für das Zeughaus bedeutet das den politisch verordneten – und gleichzeitig aus Steuergeld finanzierten – Dämmerschlaf. Ohne Modernisierungsmaßnahmen dürfte die Attraktivität des Kulturgeschichte-Museums kaum zu heben sein. Die aktuelle Präsentation der Schausammlung ist fast zwanzig Jahre alt. Aber was sollte mit ihr passieren, wenn man das Zeughaus für Zeitgenossen leer räumte? „Auf den Bergisel damit“, ist Anton Christians Empfehlung. Die dortige Sonderausstellung im Verbindungsgang zwischen Neubau und Kaiserschützenmuseum sei ohnehin mühsam zusammengestückelt worden – „aus jedem Dorf ein Hund“, urteilt Christian. Die Zeughaus-Sammlung wäre aus seiner Sicht eine gute Ergänzung zum Tirol Panorama und seinem Rundgemälde.

Der Zeughaus-Innenhof hingegen sei ein „wunderbarer Ort für Skulpturen“ – Christian hat das 2010 selbst in einer Ausstellung eigener Arbeiten getestet. Die dauerhafte Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes für zeitgenössische Kunst dürfte schwieriger und nicht ohne tiefgreifende Adaptionen zu bewältigen sein. Jene des Siebenkapellenareals ebenfalls – schon allein wegen der Besitzverhältnisse: Es befindet sich im Besitz des Bundes, steht teilweise unter Denkmalschutz, einen Teil nutzt derzeit das Denkmalamt als Depot, die barocke Kirche, erbaut 1677/78 nach Plänen von Johann Martin Gumpp, ist keine geweihte Kirche mehr – was immerhin vielfältige Nutzungen möglich machen würde. Zuletzt klopfte die Montessori Schule bei der zuständigen Burghauptmannschaft an (siehe Artikel links).

Die Diskussion über die Zukunft des Areals ist uralt – und eng verbunden mit anderen kulturpolitischen Debatten in Tirol: Anton Christian saß selbst von 1988 bis zum Jahr 2000 im Kulturbeirat des Landes und war viele Jahre davon dessen Sprecher. „Wir reden heute über die gleichen Themen wie vor 20, 25 Jahren“, sagt er. Damals schon gab es das Ansinnen, Innsbruck mehr „in Richtung Kultur zu rücken“: In den 1990er-Jahren, als die Bundesbahndirektion in der Claudiastraße aufgelassen wurde, gab es viele Ideen – eine Hochschule für bildende Kunst war im Gespräch, dann – bevorzugt vom damaligen LR Fritz Astl – eine für Musik. Dagegen habe er sich ausgesprochen, sagt Christian, weil ihm das schon allein wegen der Nähe zur Bahntrasse nicht sinnvoll erschien. So oder so: Die Einbeziehung des Siebenkapellenareals war zu der Zeit schon im Gespräch.

Auch der Traum von einem Innsbrucker Haus für zeitgenössische und/oder moderne Kunst hat bekanntlich einen ziemlich langen Bart – und ist, so Christian, „wie wir wissen wegen der politischen Eifersüchteleien zwischen van Staa und Weingartner“ nie Wirklichkeit geworden.

Die öffentliche Debatte über kulturpolitische Belange befindet sich heute in ähnlichem Dornröschenschlaf wie das Zeughaus: „Bedauerlicherweise“, sagt Christian. „Es sagt keiner was, es geht niemanden etwas an.“ Mit „dem Abgang von Paul Flora“ sei das „noch mehr Realität“ geworden.