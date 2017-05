Von Ivona Jelcic

Brüssel – Eine Mauer verläuft durch Brüssel, separiert die Stadt in einen flämischen und einen wallonischen Teil. „SS“-Schergen patrouillieren da wie dort, gelbe Sterne müssen auf der Brust getragen werden, faschistisch anmutende Aufmärsche finden auf beiden Seiten statt. Es ist das Brüssel des Jahres 1968, als der Sprachenkonflikt eskalierte und zum Sturz der belgischen Regierung führte. Mit „Le Mur (The Wall)“ hat im selben Jahr eine bis heute unbekannte Grupp­e von Filmemachern eine düster-ironische Vision auf 16-mm-Film gebannt, aus der die eingangs erwähnten Szenen stammen. Der Film besteht aus dokumentarischen und Spielszenen und war jahrzehnte­lang vergessen – bis ihn der Sammler, in dessen Besitz er sich befand, digitalisieren ließ.

Die Mauer, vermeintliches Relikt des Kalten Krieges und doch andauernde europäische Grenz-Realität, ist in diesen Tagen, Wochen und Monaten aktueller denn je. Was „Le Mur“ zu einem der pochenden Herzen einer Ausstellung macht, die sich nicht weniger vorgenommen hat, als die Rolle zeitgenössischer Kunstmuseen in einer Zeit der Konflikte und Krisen zur Frage zu erheben. Das ist ambitioniert. Zumal in einer Stadt, der ein Museum für zeitgenössische Kunst eigentlich fehlt. Worüber in Brüssel seit geraumer Zeit erbittert gestritten wird.

Über einen regelrechten „Kulturkampf“ berichtete Anfang des Jahres die Deutsche Presse Agentur. Belgische Künstler und Kulturschaffende machen dagegen mobil, dass die staatliche Zeitgenossen-Sammlung ihr Dasein im Depot fristet, seit Ende 2013 an ihrem bis dato angestammten Platz in den Brüsseler Königlichen Museen der Schönen Künste das „Fin-de-Siècle“-Museum eröffnet wurde.

Pläne für ein zeitgenössisches Museum an anderem Ort werden seither zwar viele gewälzt, allerdings mag an zeitnahe Umsetzung kaum mehr einer glauben. Auch nicht Dirk Snauwaert, Künstlerischer Leiter von Wiels, Kunstzentrum im Brüsseler Vorort Forest, ein während der jüngsten Attentäterjagden am Rande durch die Medien gegangenes Problemviertel, wenn auch nicht in dem Ausmaß von Molenbeek. Seit zehn Jahren wird hier die ehemalige Wiels-­Brauerei mit Kunst- sowie mit integrationsfördernden Programmen bespielt. Die Location ist sehenswert, nicht allein wegen der noch erhaltenen Brau­kessel im sanft revitalisierten Gebäude.

Mit der Ausstellung zum 10-Jahr-Jubiläum hat man sich auch auf zwei weitere, einst zum Brauerei-Komplex gehörige Gebäude ausgebreitet. Der Titel „The Absent Museum“ ist auch ein wenig Koketterie – man könnte die Rolle eines Zeitgenossen-Museums übernehmen, hat aber nicht die Ambition dazu und überdies ja auch keine Sammlung, sagt Snauwaert. Um gleich die Frage anzuhängen, ob das museale Konzept des 19. Jahrhunderts heute überhaupt noch Gültigkeit besitzt. Und wie Museen heute an gesellschaftlichen Diskursen teilhaben bzw. diese widerspiegeln könnten – auch angesichts tiefgreifender demografischer Veränderungen. 55 Prozent der Einwohner von Brüssel, sagt Snau­waert, wurden im Ausland geboren. Migration, Exil, nicht zu knapp auch die belgische Vergangenheit als Kolonialmacht sind hier selbstverständliche Themen. Sie tauchen auch in den Biografien der 47 vertretenen Künstler auf. Dass sie weit über Europa hinausreichen, zeigt etwa der Belgier Michael François, wenn er die Sandalen eines illegalen mexikanischen US-Einwanderers als Ready-made in eine Vitrine legt. Ihre Sohlen sind so manipuliert, dass sie Hufabdrücke hinterlassen – und damit Grenzposten täuschen. Ann Veronica Janssens hat als Metapher für Migration einen Taubenschlag auf dem Dach installiert, der US-Bildhauers und Aktivist Jimmi­e Durham zeigt sich in seiner Serie „In Europa“ an verschiedenen (Un-)Orten vor Europa-Schriftzügen.

Von der Institutionskritik der 60er-Jahre eines Marcel Broodthaers bis zur schwer erträglichen Pixelcollage von Thomas Hirschhorn, die die Frage verhandelt, „warum man zerstörte Körper zeigen muss“, scheint es zunächst ein weiter Weg. Die mit viel Künstlerprominenz bestückte Schau schafft es aber, spannende Bedeutungszusammenhänge herzustellen. Zum fertigen Bauplan für das Museum der Zukunft mag das noch nicht ganz reichen, eine spannende Schau zu Fragen der Gegenwart ist daraus aber jedenfalls entstanden. Mit Wolfgang Tillmans’ Concorde-Serie fliegt man schließlich zurück in die Zeit eines europäischen Traums: an ein gemeinsames Ingenieurs­projekt. Immerhin.

Die Reise nach Brüssel erfolgte auf Einladung von Visit Flanders. www.visitflanders.com.