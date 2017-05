Wien – Mit der Wiener Künstlerin Renate Bertlmann, geboren 1943, wird eine Protagonistin der feministischen Avantgarde der 1970er-Jahre mit dem Großen Österreichischen Staatspreis 2017 ausgezeichnet. Der Kunstsenat betonte in seiner Empfehlung für die Vergabe, Bertlmann unternehme in ihrer Kunst „eine radikale Analyse der Unmöglichkeit des Lustprinzips. Seit den Siebzigerjahren hat sie sich nicht nur in wesentlicher Position in die weibliche Performancegeschichte Österreichs eingeschrieben, sondern darüber hinaus in die erst jüngst in ihrer Bedeutung erkannte internationale feministische Avantgarde.“ Und weiter: „Ihre Arbeiten haben im Kontext der feministischen Kunst eine ikonische Wirkung entfaltet. Durch ihre Kunst hat sie den Spielraum weiblicher Selbstbestimmung entschieden erweitert.“

Bertlmann erhält den Großen Österreichischen Staatspreis 2017, der damit nach 2009 (an Brigitte Kowanz) dieses Jahr wieder an eine bildende Künstlerin geht. 2016 wurde Schriftsteller Gerhard Roth mit dem Staatspreis ausgezeichnet. Bertlmann habe „wesentlich zu einem Paradigmenwechsel in der österreichischen Kunst und Kultur beigetragen“, wurde Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) gestern in einer Aussendung zur Bekanntgabe der Verleihung zitiert. Die Künstlerin sei „eine der feministischen Pionierinnen, deren Werk weit über Österreich hinaus wirkt. Sie war immer unangepasst und genau deswegen passt sie zeitlos in die Avantgarde der österreichischen und europäischen Kunstszene.“

Bertlmann studierte an der School of Arts in Oxford und an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wo sie von 1970 bis 1982 auch unterrichtet hat. Seit gut fünfzig Jahren setzt sie sich – in unterschiedlichen Medien – mit feministischen Themen auseinander. In Fotografie, Zeichnung, Grafik, Film, Installation und vor allem auch Performance richtet sie ihren Blick auf gesellschaftliche Zwänge, Sexualität und die Gesellschaft im Allgemeinen: pointiert, schonungslos explizit, meist auch mit Ironie und Humor.

Derzeit sind Arbeiten von Renate Bertlmann in der Ausstellung „Woman. Feministische Avantgarde der 1970-er Jahre aus der Sammlung Verbund“ im Wiener mumok zu sehen. In der Londoner Sotheby’s Gallery sind ihre Arbeiten derzeit außerdem zusammen mit denen von Maria Lassnig zu sehen. Lassnig war 1988 die erste Künstlerin, die den Großen Österreichischen Staatspreis für Bildende Kunst erhalten hat, Bertlmann nach Brigitte Kowanz 2009 die dritte. Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert. (jel, APA)