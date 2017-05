Innsbruck – In Innsbruck sind Mona Va˘ta˘manu und Florin Tudor keine Unbekannten. Waren die beiden rumänischen Künstler doch unter den ersten Fellows in Büchsenhausen und vor drei Jahren bei einer Gruppenausstellung im Kunstpavillon mit dabei. Um nun exklusiv die Neue Galerie zu bespielen.

Die Bildsprache der beiden international umtriebigen, in Bukarest lebenden Künstler ist trotz ihrer politischen Aufgeladenheit eine berührend poetische. Sind die künstlerischen Mittel, um mit ihrem Aufwachsen im Schatten des kommunistischen Autokraten Ceausescu abzurechnen, doch höchst subtil, bisweilen fast ephemer, um vielleicht gerade deshalb besonders zu berühren. Wenn etwa in einem Video Kinder im Rinnstein liegenden Pappelflaum anzünden. Zu lesen als kleines Zeichen der Hoffnung, auch wenn die Feuerlein ebenso schnell erlöschen, wie sie entflammt sind.

Das aktuelle Thema Flucht bzw. Migration ist in der Kunst der zwei gelernten Maler ebenfalls sehr gegenwärtig. Etwa in der der Schau den Namen gebenden zentralen Installation „stones, too, feel“, die aus zwei expressiv gemalten Ölbildern, einem Haufen kleiner Steine und einem Stück – auf einem „Sockel“ aus Malervlies liegenden – Eisenbahnschiene besteht. Auf ihr liegen einige Steine, wie sie Kinder, die in jeder noch so prekären Situation spielen bzw. schlafen, hingelegt haben könnten. Wieder lesbar als Versprechen auf Erneuerung selbst im Schatten der zu Schutt zerfallenen Versprechen der Vergangenheit. Unerschütterlicher Optimismus spricht auch aus einem Video, das auf einem verfallenden Fabriksgelände spielt, das von der Natur langsam zurückerobert wird. Zu seiner „Heilung“ beitragen wollen V˘at˘amanu und Tudor durch Brotteig, mit dem sie versuchen, in der Form klarer, metaphorisch aufgeladener Zeichen diesen ideologiebe­ladenen Unort neu zu codieren. (schlo)