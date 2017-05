Von Ivona Jelcic

Venedig – Viel zu groß, viel zu viel los. Und damit sind in erster Linie gar nicht die Menschenmassen gemeint, die sich an den Voreröffnungstagen durch Giardini und Arsenale wälzen. Vor allem die Fülle des Gezeigten bringt einen hart an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Warum ist es eigentlich nicht möglich, eine Biennale-Schau zu machen, die sich auf fünfzig, vielleicht sechzig vom jeweiligen Kurator als die am relevantesten betrachteten Künstlerinnen und Künstler konzentriert? Weil auch der Kunstmarkt gierig auf neue, mit dem Adelsprädikat einer Biennale-Teilnahme aufgewertete Künstler wartet?

Nun denn, die 57. Ausgabe der Venedig-Biennale bietet also: 120 Künstler in der Hauptausstellung, dazu 86 Länderpavillons, nicht zu vergessen eine Vielzahl von „Collateral Events“ im Windschatten der Großausstellung. Da bekommt man irgendwie Lust, es jenen Künstlern gleichzutun, die sich dem Ganzen einfach entziehen – indem sie sich schlafen legen. Was beim 2016 verstorbenen Zagreber Konzeptkunst-Pionier Mladen Stilinovic („Artist at Work“) auch als subversiver Akt verstanden werden darf, gleicht um die Ecke bei Franz West (dem einzigen Österreicher in der Biennale-Schau) als ein der kreativen Muße geschuldetes Must.

Auch andere Aspekte des Künstlerdaseins mit all seinen Implikationen werden hier großflächig ausgebreitet: John Waters’ ironische Reklametafeln mit der Aufschrift „Study Art for Fun and Fame“ etwa, oder das gesamte Tonstudio der New Yorker Sound- und Performance-Künstlerin Dawn Kasper – sie selbst inklusive. „Artists and Books“ nennt sich dieses erste Kapitel in der heuer von der Französin Christine Macel gestalteten Hauptausstellung der Venedig-Biennale. Ein logischer Auftakt einer Schau, die, wie Macel angekündigt hatte, sich ganz auf die Kraft der Kunst konzentrieren will – ohne ihr deshalb gleich die Rettung der Welt vor all den Krisen und Kriegen aufzubürden. Fragt sich bloß, was dann Olafur Eliassons (durchaus engagierte und bereits in Francesca Habsburgs Wiener TBA21 vorgestellte) Lampenwerkstatt, die zusammen mit Flüchtlingen betrieben wird, in einem der Haupträume des Zentralpavillons verloren hat? Immerhin: Dem eingangs gezeigten Künstlerschlummer wird so rege Betriebsamkeit entgegengesetzt.

Alle Zukünfte der Welt sollten in der von Okwui Enwezor verantworteten Biennale 2015 sichtbar werden, zuvor waren es enzyklopädische Paläste, Illuminationen und anderes mehr – nichts davon wirklich einlösbar. Da gab Macels Verzicht auf ein Generalthema Anlass zur Hoffnung – die von ihr stattdessen eingerichteten Trans-Pavillons aber wiederum gaben auch Grund zur Sorge: Klang doch so manches allzu esoterisch oder transzendental. Am Ende zeigt sich: Für dieses wie jenes gab es Berechtigung. Ernesto Netos unter einem netzartigen Zelt gefangene Andienung ans „Schamanische“, das einer dieser Trans-Pavillons behandeln will, kann man getrost großräumig umgehen. Und überhaupt die einzelnen Kapitel am besten gleich über Bord werfen – sie lösen sich angesichts nahtloser Übergänge ohnehin allmählich selbst auf.

Macel zeigt in ihrer Schau keine besondere Vorliebe für ein bestimmtes Medium. Vor allem aber hat sie die großen internationalen Kunststars ausgelassen. Das gibt Raum für jüngere Positionen, u. a. den 1986 im Kosovo geborenen Petrit Halilaj, der mit seiner Biennale-Arbeit aber kaum im Gedächtnis bleiben wird. Schon eher Landsmann Anri Sala mit der mit Mustern und Klängen spielenden Installation „All of a Tremble“. (Wieder-)Entdeckungen macht man bei einer älteren Generation: Die sardische Künstlerin Maria Lai (1919–2013) mit ihren „genähten“ Büchern gehört dazu, mehr noch die 1931 in Beirut geborene Huguette Caland, die mit ihren wunderbar reduzierten Zeichnungen um den weiblichen Körper kreist.

Wo der Japaner Shimabuku mit iPhones und Steinäxten hintersinnig heutige und prähistorische „Werkzeuge des Menschseins“ nebeneinanderstellt, herrscht allgemeine Heiterkeit. Wobei: Dafür ist ja gar keine Zeit! Also schnell, schnell ein Foto (natürlich mit dem Handy) vom Ausstellungstext gemacht und weiter im Parcours. Dem die Argentinierin Liliana Porter und die Belgierin Edith Dekyndt fast am Ende des Arsenale-Komplexes endlich die notwendige Entschleunigung geben: Erstere mit einer hinreißenden Weltzertrümmerung en miniature, angezettelt von einem „Mann mit Axt“, Zweitere mit einem Teppich aus Staub, vom Arsenale-Boden stammend, akkurat zum Rechteck zusammengekehrt und hell erleuchtet. Pure Poesie – auch das war es, das die Kunst uns bieten könnte. Man hätte es bei all dem Trubel beinahe vergessen.