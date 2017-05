Venedig – Keine Überraschung bei der Vergabe des Goldenen Löwen für den besten Länderbeitrag am Samstag auf der Venedig-Biennale: Die Frankfurter Künstlerin Anne Imhof hat – eingeladen von Kuratorin Susanne Pfeffer – für den deutschen Pavillon eine unter die Haut gehende Performance mit dem Titel „Faust“ (die TT berichtete) konzipiert, die bereits in den Voreröffnungstagen Hunderte Besucher in ihren Bann zog – und den deutschen Beitrag damit zum heißesten Anwärter für den Löwen machte. Das sah auch die Jury der 57. Kunst-Biennale nicht anders, lobte die „kraftvolle und verstörende Arbeit“ und erklärte sie zum besten Länderbeitrag. In ihrer Dankesrede sagte Imhof, ihr Beitrag stehe für „das Recht, anders zu sein“.

Aber auch der Goldene Löwe für den besten Künstler ging am Samstag nach Deutschland – nämlich an den 77-jährigen Franz Erhard Walther aus Fulda, der in der von Christine Macel kuratierten Hauptausstellung der Biennale mit einem großformatigen Werk aus Textil und Stahlplatten vertreten ist.

Der Silberne Löwe für den besten Nachwuchskünstler ging an den in Ägypten geborenen und in Großbritannien lebenden Hassan Khan, besondere Erwähnungen gab es für Cinthia Marcelles Arbeit für den brasilianischen Pavillon sowie für den New Yorker Künstler Charles Atlas und den Kosovaren Petrit Halilaj.

Bereits bekannt war die Preisträgerin des Goldenen Löwen für das Lebenswerk, US-Künstlerin Carolee Schneemann.

Die 57. Venedig-Biennale läuft bis 26. November. (TT)