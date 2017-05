Von Edith Schlocker

Hall – Vor zehn Jahren hat Bianca Regl in der Haller Galerie Goldener Engl gemalte Schwimmer und Schwimmerinnen gezeigt, vor sechs Jahren Sujets, die das Herz von Jägern höherschlagen haben lassen, um nun einen Zyklus von Blumen- und Früchtestillleben zu zeigen. Die alle in der Farbskala zwischen Rot und Blau – einige Ausreißer bis hin zum Grün – changieren. Womit sie sich von der Wirklichkeit entfernen und klar machen, dass es der seit 2010 in Peking lebenden und dort erfolgreich einen eigenen Kunstraum betreibenden Linzerin weniger um das konkrete Motiv als um pure Malerei geht.

Um ein ausgeklügeltes Jonglieren mit Formen auf der gern quadratischen Bildfläche, um das delikate Mischen von Farbnuancen. Wobei Bianca Regl sich bei diesem artifiziellen Spiel durchaus der konkreten Form als Hilfsmittel bedient. Um auf diese Weise das Bild zu strukturieren, Zonen vorzugeben, die es in ganz klassischer Malmanier effektvoll zu höhen oder flächig zu definieren gilt.

Wobei es auffallend ist, dass Regl ihre Formen immer aus einem diffusen Sfumato ins Licht auftauchen lässt, was den an sich unspektakulären Bildfindungen den Charme des Geheimnisumflorten verleiht. Hell und Dunkel liefern sich hier spannende Duelle, Licht und Schatten, Rundes und Eckiges, Linie und Fläche.

Bianca Regl sagt, Malerei sei umso schwieriger, je simpler sie daherkomme. Eine Herausforderung, der sie sich ganz bewusst stelle, so die 37-jährige Schmalix-Schülerin, die sich strikt dagegen verwehrt, in ihre oft großformatigen Ölmalereien eine metaphorisch beladene Symbolik hineingeheimnissen zu wollen.

Warum man hinter den Porträts, die sie ebenfalls nach Hall mitgebracht hat, Selbstporträts vermutet, die sie aber nicht sind, kann Regl nicht erklären. Sei wahrscheinlich deshalb so, weil man prinzipiell nur von sich selbst ausgehen könne.