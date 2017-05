Von Ivona Jelcic

Schwaz – Dunkelrote Samtvorhänge kleiden die Galerie der Stadt Schwaz in das Gewand eines nicht näher definierten Amtsraumes. Es braucht nur wenige weitere Versatzstücke, um den offiziösen Charakter des Settings zu verstärken: eine Fahne an der Wand, ein Wappen vor dem roten Samt. Dass hier mit dem scheinbar Behördlichen auch gleich wieder gebrochen wird, zeigen die Details: Ein Frosch hockt an der Fahnenstange, die Aufschrift „humility“, sprich Demut, ziert das Emblem. Dieses Office ist eine Illusion, eingerichtet von der Kanadierin Michele Di Menna, ausgestattet von Künstlerkollegen, die sie eingeladen hat.

Di Menna, 1980 im kanadischen Vancouver geboren, ist ein Kind der Clubkultur, wo sie in früheren Jahren auch als DJane zugange war. Dass sie mit klassischen Ausstellungsituationen eher wenig am Hut hat, zeigt sich auch in der Schwazer Schau „In the Land of Skeletons“, die die Künstlerin mit einer Performance eröffnet hat: Die dort zum Einsatz gebrachten Gewänder, bedruckt mit okkult wirkenden Zeichen, ließ sie wie Relikte einer Hexenmesse im Hauptraum der Galerie liegen. Umringt von einer Serie von Radierungen, deren Basis im Internet gefundene Bilder einer Astrologie-Seite sind.

Es geistern hier auch andere künstlerische Projektionen auf Übersinnliches, Unwägbares und damit auch Verdammtes herum. Der Hinweis auf Jacques Derridas „Hauntology“-Begriff, der die verdrängten Geister der europäischen Vergangenheit, konkret Marx’ Erbe meinte, wird im Ausstellungstext mitgeliefert. Was natürlich ein recht komplexes Assoziationsspektrum eröffnet – man kann’s aber auch billiger, besser gesagt bildlicher, haben: Studenten des deutschen Künstlers Stephan Dillemuth auf Hexenjagd am diesbezüglich vorbelasteten Ort etwa – oder Dillemuth selbst, der eine flache Scheibe zur perfekten Mond-Illusion werden lässt, indem er eine sich drehende Sellerieknolle darauf projiziert. Ein hinreißender Himmelskörper über dem von Di Menna (die übrigens schon vor einigen Jahren im Rahmen des PerformIC-Festivals im Silberbergwerk performte) erdachten Ausstellungstableau über das Motiv des Gespenstischen. Dem Lucie Stahl ein „Prayer Wheel“, also eine Gebetsmühle, gemacht aus einer Coca-Cola-Dose, hinzufügt. Und schon illusioniert man auch in eingangs erwähnter, rotsamtener Amtsstube Amerikanisches. Dämonen sowieso.