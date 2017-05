Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Ist man hier in eine Ausstellung über die Gottväter der Street Photography der 1920er-, 30er- und 40er-Jahre gestolpert? Cartier-Bresson lässt grüßen, auch Paul Strands die Stadt als geometrische Form einfangende Bild-Ikonen kommen einem in den Sinn. Aber es ist das Paris, Berlin, Warschau oder auch London der 2000er-Jahre, das Donata Wenders hier in schwarzweißen, wie aus der Zeit gefallenen Aufnahmen zeigt. Dass sie fasziniert ist von der Ästhetik der Altvorderen mag die deutsche Fotografin dabei gar nicht bestreiten. Auch mit Blick auf ihre Porträts, die den Hauptteil dieser ersten institutionellen Ausstellung von Donata Wenders in Österreich ausmachen: Natürlich, sagt Wenders, seien Steichen und Stieglitz „große Vorbilder“, die Pioniere der Kunstfotografie sind als Referenzpunkte herzlich willkommen. Es darf auf Wenders’ Fotografien manchmal sogar aussehen, als blicke einem eine Dame aus einem Jahrhundertwendesalon entgegen: Federn am Hut, Schleier vor dem Gesicht. Grundschön wirkt das – und unverblümt altmodisch.

Da könnte der Verdacht aufkommen, man habe es mit zeitgenössischer Porträtfotografie in historisierender Maskerade zu tun. Er wird beim Blick aufs Gesamte entkräftet: Neben Wenders’ gekonntem Spiel mit Licht, Schärfe und Unschärfe tritt da auch ihr Inter­esse für den Raum zwischen Modell und Fotografin zutage. Sie „markiert“ ihn mitunter buchstäblich mit Stofflichem – etwa einer Leinwand, durch die sie die japanische Malerin Leiko Ikemura hindurch­- fotografiert, jenen kurzen Augenblick einfangend, bevor diese selbst zur schöpferischen Tat schreitet. Anderswo entpuppt sich die Unschärfe des Porträts als die Summe der einzelnen Teile einer gestochen scharfen, in der Dunkelkammer akribisch herausgearbeiteten Körnung. Auf den hier gezeigten, edlen Silbergelatine-Abzügen auf Barytpapier ist auch viel Prominenz zu sehen: Paul Auster, ein barfüßiger Peter Handke, Pina Bausch, Milla Jovovich – von ihr ein Porträt, das am Set von Wim Wenders’ „The Million Dollar Hotel“ entstanden ist.

Die Filme ihres Mannes begleitet Donata Wenders seit 1995 als Set-Fotografin. Auch sie selbst kommt eigentlich aus dem Film-Bereich, war zunächst Kamera-Assistentin, wandte sich dann aber der Fotografie zu. „Im Licht der Zeit“, so der Ausstellungstitel im Fo.ku.s, ist auch ein Bild zu sehen, das Wenders als eine wichtige Wegmarke auf ihrem Weg zur eigenen künstlerischen Bildsprache bezeichnet: Es zeigt eine Betende in einer Kirche in Aix-en-Provence.

Ein bücherfressender James Franco wiederum ist der Hauptdarsteller in einer Arbeit, in der sich die eigentliche Anhängerin des Analogen jüngst auch mit den Möglichkeiten der Digitalfotografie beschäftigt hat. Es ist eine kleine, filmische Erzählung herausgekommen. Sie zelebriert die altmodische Schönheit des Moments.