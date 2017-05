Innsbruck – Das Klackern eines Diaprojektors darf in der digitalen Gegenwart als Hinweis auf historische Bild-Dimensionen identifiziert werden – bei Vladislav Shapovalov kommen politische hinzu, setzt er sich doch mit der Funktion des Bildes zur Zeit des Kalten Krieges auseinander, als die Sowjetunion Ausstellungen durch die Welt schickte, die das Bild einer Soz-Moderne verbreiten sollten. Zu Rekonstruktion einer einst – vielleicht – ins britische Protektorat Nordrhodesien geschickten Sowjet-Schau tönt bei Shapovalov mit Dixie Kwankwas „I Left My Heart in Rhodesia“ allerdings ein Zeugnis westlicher Popkultur-Einflüsse aus dem Lautsprecher.

Ganz andere Songs finden sich auf jenem „Mixtape“, das Kerstin Schroedinger für „defiance recipes (kurkuma)“, zu deutsch: „Trotz-Rezepte“, zusammengestellt hat: „Living in Wartime“ des Musikers und Aids-Aktivisten Michael Callen von 1988 taucht da auf, oder auch Suzanne Vegas „Blood Makes Noise“, zusammengeschnitten zu einer Art Soundtrack der so genannten Aids-Krise der 1980er- und 90er-Jahre. Einer Zeit, in der von Erkrankten zum Teil Chemikalien, die für die Filmentwicklung benutzt wurden, zur Selbstmedikation (bzw. Linderung der Symptome) benutzt wurden. Ganz andere Formen der Selbstermächtigung recherchiert Schroedinger auf Bio-Farmen in den USA, wo – quasi als Gegenkultur zur fortschreitenden Digitalisierung – aus Pflanzen Substanzen für die Filmentwicklung gewonnen werden. Ohne intensive Lektüre des Begleittextes erschließt sich dieses – durchaus spannende – Referenzsystem freilich nur schwer.

Stefan Hayns malerische Überlegungen zu tradierten Rollenbildern von und für Kinder(n) sind da zugänglicher, mal in ganz zielgerichtet öffentliche Werbebotschaften hinterfragenden Aquarellen, mal als eine assoziativ gelenkte Art von écriture automatique mit dem Pinsel.

Das breite Spektrum der Arbeiten der aktuellen Fellows im Künstlerhaus Büchsenhausen wird hier unter dem Titel „Die Gegenwart in Rückspiegeln betrachten“ präsentiert. Er meint das Vergangene als konstituierenden Faktor unserer Gegenwart. Aber bitte mit Vorsicht zu betrachten: Es kommt auch dort, wo sich Gegenwart und Vergangenheit überlappen, auf den Blickwinkel an. Oder auf blinde Flecken. Die Eva Egermanns „Crip Magazine“ ausleuchtet.