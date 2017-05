Innsbruck – „Ein Dokumentarfotograf“, sagt Fotoforum-Chef Rupert Larl, „ist dann schlecht, wenn er eine Meinung hat. Und dann gut, wenn er einfach zeigt – und dem Betrachter überlässt, was er sehen will.“ In Kategorie Nummer zwei fällt für ihn der junge deutsche Fotograf Max Stockburger, der in Innsbruck unter dem Titel „Au Revoir!“ zwei Serien zeigt. Das titelgebende „Auf Wiedersehen“ erhält darin eine durchaus ambivalente Note. Auf einer ausgedehnten Japan-Reise begab sich Stockburger auf Spurensuche nach dem amerikanischen Einfluss auf das Nachkriegs-Japan – und fand eine Hybridkultur, in der die Grenzen zwischen Verschmolzenem, Aufgegebenem und Usurpiertem verschwimmen. „US Army“ wiederum ist eine Langzeit-Studie auf dem Gelände des US-Army-Stützpunktes im deutschen Schweinfurt. Beobachtete Stockburger in Japan die „Simulation Amerikas“, könnte man hier von Konservierung auf einer abgeschotteten Inse­l sprechen – Thanksgiving und US-Supermarkt inklusive. Stockburger begleitete eigentlich die Schließung des Stützpunktes – und öffnet so mit nüchternem Blick eine weitere Dimension: Von Schweinfurt aus wurden Tausende US-Soldaten nach Afghanistan und in den Irak gesandt. Jetzt soll auf dem Gelände ein Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge – wohl auch aus ebendiesen Ländern – entstehen. (jel)