Innsbruck – An der U-Bahn-Station, die joechlTRAGSEILER im Februar im Rahmen der Aktion Kunst im öffentlichen Raum am Boznerplatz installiert haben, fahren nach wie vor imaginäre Züge in die Weltstadt Innsbruck bzw. ins globale Dorf ein. Unweit davon, im Landhaus, erhielt das in Wien lebende Künstlerduo Alexander Jöchl und Wolfgang Tragseiler Montagabend einen der mit je 2550 Euro dotierten Förderpreise für zeitgenössische Kunst 2017. Für die Verwendung von Asche als hochsymbolisch aufgeladenes Malmaterial ist die in Innsbruck lebende, ebenfalls mit einem Förderpreis ausgezeichnete Künstlerin Heidi Holleis bekannt, die, wie die Kulturlandesrätin im Rahmen der Verleihung am Montagabend betonte, auch im „bilding“, einer „weit über die Landesgrenzen Tirols hinaus bemerkenswerte Schule für Kunst und Architektur“, unterrichtet. Ein dritter Förderpreis ging an den aus Osttirol stammenden Zeichner Benjamin Zanon.

Der Landespreis für zeitgenössische Kunst, dotiert mit 5500 Euro, ging, wie die TT berichtete, an die in New York lebende Ulrike Müller. Die Künstlerin, 1971 in Brixlegg geboren, arbeitet mit Performance, Video, derzeit aber hauptsächlich auch in Malerei. „Die radikalisierten Beziehungen, die dabei entstehen, durchqueren einfache Gegenüberstellungen von Figur und Grund, Bild und Raum, Subjekt und Objekt und erschaffen komplexe ästhetische wie lebensweltliche Situationen“, so Laudatorin Nina Tabassomi, Chefin der Taxispalais Kunsthalle Tirol. Müllers Arbeiten sind derzeit auf der Whitney Biennale in New York zu sehen. „Mit der heutigen Preisverleihung können wir den internationalen Bezügen der zeitgenössischen Kunst in Tirol ein Gesicht geben“, so LR Palfrader am Montag. Die Preisträger stünden auch für die unterschiedlichen Sprachen, in denen sich künstlerisch die „Gegenwart beschreiben“ lasse. (TT)