Von Catharina Oblasser

Dölsach, Nußdorf-Debant — 13 Jahre lang war Manfred Scheuer Bischof der Diözese Innsbruck. Als er Ende 2015 nach Linz ging, wollte das Land Tirol ihm für sein Wirken danken und ein Zeichen der Erinnerung in einer Kirche setzen. Was Scheuer sich gewünscht hatte: ein Kunstwerk in einer modernen Kirche auf dem Land. Die Pfarrkirche Debant, errichtet 1968, wird diesem Wunsch gerecht.

Schöpfer des künstlerischen Geschenks ist der Dölsacher Bildhauer Alois Fasching. Er entwarf eine sechsteilige Skulptur aus Lindenholz mit dem Titel „Empfanget den Heiligen Geist". Dargestellt wird jene Szene aus dem Johannes-Evangelium, in der Jesus seinen Jüngern erscheint und ihnen den Heiligen Geist einhaucht. „Die Apostel waren eingeschüchtert und hatten Angst, verhaftet zu werden. Einer versteckte sich hinter dem anderen, das stelle ich in meiner Arbeit dar", erklärt Fasching. Für ihn ist diese Bibelstelle zentral: „Sie war der Ausgangspunkt für die Verbreitung des Christentums in der Welt."

Gestaltet hat der Künstler sein Werk auf bewährte Art mit der Kettensäge. Die Skulptur ist insgesamt 5,30 Meter breit und 2,10 Meter hoch. Die Figuren sind als Halbrelief gefasst und werden im Altarraum der Pfarrkirche Debant stufig ansteigend aufgestellt. Passend zum Titel „Empfanget den Heiligen Geist" wird das Werk am Pfingstsonntag von Bischof Scheuer persönlich gesegnet. Der Festgottesdienst beginnt am 4. Juni um 18 Uhr.

In der Kunstwelt ist Lois Fasching beileibe kein Unbekannter. Er vertrat Österreich bei der Biennale in Venedig, hatte Einzelausstellungen in der Kunsthalle Attersee und eine Sonderausstellung auf Schloss Tirol. Sechs Skulpturen des Meisters zum Thema „anno09" stehen in Nischen der Ringmauer des Reinhold-Messner-Museums. Für etliche Kirchen schuf Fasching sakrale Kunst.