Von Edith Schlocker

Innsbruck – Isanna Generali ist eine der Künstlerinnen und Künstler, die in Dieter Tauschs Galerie immer wieder auftauchen. In der aktuellen Personale neue Objekte und Collagen der toskanischen Malerin und Grafikerin, die wieder so ganz anders sind als die, an die man sich erinnert. Scheint sich die gelernte Malerin doch ständig neu zu erfinden, ohne sich aber untreu zu werden. War sie doch immer eine Erzählerin von Geschichten, die sehr viel mit dem Zustand der Welt, noch mehr aber mit dem ihren zu tun haben. Transformiert allerdings auf eine allgemeingültige Ebene, in der sich im besten Fall der Betrachter selbst erkennt oder – wenn nicht – sich einfach nur über das artifiziell Geschichtete und fein Verschnürte freuen kann.

Denn Isanna Generali ist eine Großmeisterin im Führen der feinen Klinge. Besonders dann, wenn sie aus vielen Schichten mehr oder weniger geschwärzter handgeschöpfter Papiere fragile Architekturen baut. Deren brüchige Linien meist aus der Vertikale kippen, oft nur marginal, bisweilen radikal. Manchmal lugen winzige Fotos zwischen den Ebenen hervor, dann wieder weisen kleine Hände den Weg durch die von Fäden labil zusammengehaltenen Labyrinthe oder über fein genetzte Leitern.

Dann wieder taucht die flüchtig gezeichnete Silhouette einer Frau auf, die opulent mit Flügeln aus getrockneten Gräsern bestückt ist. Isanna Generalis männliche Torsi sind dagegen vielfach geknickt, kommen fast wie Hampelmänner daher. Denn die Paarung von hintergründigem, raffinert mit Poesie gepaartem Witz macht gerade den unwiderstehlichen Charme der Bildgeschichten Generalis aus, während sie als Objektemacherin die große, surreal aufgeladene Geste mag. Um etwa auf einer auf eine Staffelei geklemmten Leinwand in vollendeter Monochromie einen schrägen Buchstabensalat zu servieren.