Hopfgarten i. Def. – In der „Galerie in der Mitte“ in Hopfgarten findet am 16. Juni um 20 Uhr die Eröffnung einer Ausstellung von Werken Josef Bruggers statt. Im Bezirk Osttirol braucht man diesen wohl niemandem mehr vorzustellen. Eine Beschreibung fällt ohnehin schwer, lassen sich doch seine Arbeiten keiner der gängigen Kategorien zuordnen. Als Tischler und Innenarchitekt hat er so manche Räume mit seinen charakteristischen Formen geprägt, aber sein künstlerisches Schaffen ist weitaus vielschichtiger.

Einen „Bildbauer“, so nennt sich Josef Brugger selbst, und das beschreibt die Art seines Gestaltens mit Holz wohl am besten. Für seine Holzobjekte und Skulpturen kennt man den Künstler weit über die Bezirksgrenzen hinaus.

Eine Auswahl aus seinem Projekt „Kopfvariationen“ ist in der heurigen Sommerausstellung der Galerie in der Mitte in Hopfgarten zu sehen. Der Titel deutet es zwar schon an, dennoch fasziniert die große Vielfalt an gestalterischen Ideen, mit denen Brugger das Thema angeht, immer wieder. (TT)