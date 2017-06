Von Edith Schlocker

Innsbruck – Bereits wenige Monate vor seinem 38. Geburtstag ist Ferdinand feierlich als Tiroler Landesfürst in Innsbruck eingezogen. Er war damals zwar bereits drei Jahre im Amt, seinen Umzug aus Prag zögerte er allerdings so lange hinaus, bis Schloss Ambras mit seiner Frau Philippine Welser und den zwei Söhnen einigermaßen standesgemäß zu bewohnen war.

Fast 30 Jahre lang regierte Ferdinand II. die gefürstete Grafschaft Tirol in einer durchwegs friedlichen Zeit. Was ihm genügend Zeit ließ, ganz seiner – kostspieligen – Leidenschaft zu frönen: dem Sammeln von allem Schönen, Kostbaren, Exotischen und Raren, das Ferdinand über ein über die ganze Welt dicht gesponnenes Agentennetz beschaffen ließ. Sehr zur Freude seiner adeligen Besucher auf Ambras, weniger der der Steuerzahler.

Probleme dieser Art verschweigt die Schau leider nobel. Um mehr über die Persönlichkeit Ferdinands zu erfahren, muss man sich schon in den opulent mit Goldschnitt geadelten Katalog vertiefen oder – wer es ganz genau wissen will – in die in wenigen Tagen erscheinende Ferdinand-Monografie Michael Forchers.

Die Ambraser Schau beginnt in der Rüstkammer im Unterschloss, begrüßt von Ferdinand höchstpersönlich in seinem Museum. Das laut Veronika Sandbichler, der aktuellen Schlossherrin, das älteste am originalen Ort erhaltene der Welt ist. In der Heldenrüstkammer stehen die berühmtesten Männer der Zeit in ihren Rüstungen „zu ihrem ewigen Gedächtnis“. Für die Schau neu ins­zeniert wurde die u. a. mit Beutestücken aus Feldzügen gegen die Osmanen bestückte Türkenkammer. Eine Ahnung davon, wie die Kunst- und Wunderkammer Ferdinands wirklich ausgeschaut haben dürfte, vermittelt ihre auf Ferdinands Nachlassinventar von 1596 basierender Visualisierung am originalen Ort. Die zeigt, dass die Schätze fein säuberlich nach Materialien, Funktionen oder Farben geordnet in 18 raumhohe Kästen gepfercht waren. „Allerlei eisenwerck“ im einen, „Cristallenes“ oder Musikinstrumente in einem anderen. Umhängt von Gemälden, die oft Launen der Natur verbildlichen, und von denen sich so manche noch heute nebenan in der vor etwa einem halben Jahrhundert neu eingerichteten Ambraser Kunst- und Wunderkammer finden. Kombiniert mit leider nur einigen wenigen Objekten mit Kunstkammercharakter von Künstlern von heute. Sowie einer Vitrine, die Schüler der Neuen Mittelschule Wattens mit ihren Sammelstücken gefüllt haben.

Aber auch im Hochschloss wird der Besucher von Ferdinand II. höchstpersönlich begrüßt. An den in Ferdinands Lieblingsfarben Rubinrot und Grün bemalten Wänden hängen teilweise von den besten Künstlern der Zeit gemalte Bilder von Ferdinand, seiner kaiserlichen Eltern und Geschwister sowie von Philippine Welser, ihrer Kinder und seiner zweiten Frau Anna Caterina Gonzaga.

Eines der liebsten Hobbys Ferdinands war das Ausrichten von opulenten (Schau-)Turnieren. Festgehalten in einem Buch, in dem der Ausstellungsbesucher virtuell blättern kann. In einer Vitrine liegt das Kränzlein für den Turniersieger, in einer anderen fragile, von „Gastarbeitern“ aus Murano gemachte Objekte aus der Hofglashütte oder die fast modern anmutenden Schuhe von Anna Caterina Gonzaga. Hübscher Tand neben Ferdinands hermelinbesetztem Tiroler Erzherzoghut.

Im November wandert die Schau in die Nationalgalerie Prag weiter.