Von Walter Zwicknagl

Eben a. A. – „Eigentlich war es ein kleiner Haufen von Idealisten, Sammlern und Traktorspinnern, die das ehemalige Stumpfheim – über lange Zeit ein Ferienlager – von der Gemeinde Eben pachteten“, sagen Museumsobmann Erwin Unterkircher und Kassier Martin Mittempergher in einem Rückblick. Heute bietet die Achenseer Museumswelt in Maurach viele Einblicke in die Lebenswelt – und das auch mit einer großen Portion Humor. Allein schon, wenn man die Raritäten des Lenggrieser Unikums Peter Stöckl genau betrachtet, der unermüdlich fahrbare Untersätze baut, die in kein Schema passen.

„15 Jahre sind nun vergangen, als wir das Abenteuer Traktoreum starteten. Aus dem Museum mit mehr als 70 Traktoren von Ernst Derfeser ist ein Museum mit vielen Facetten geworden“, freut sich Obmann Unterkircher. Dazu gehören nicht nur eine riesige Kinderwunderwelt, sondern auch eine Feuerwehrausstellung, eine Schlosserei aus Schwaz, die Dokumentation der Lebensweise der Bäuerin oder eine alte Tischlerei. Derzeit wird an einer Dokumentation der Fotografie mit unzähligen Fotoapparaten gearbeitet, aber auch Modelleisenbahnen werden dort ihren Platz finden. Stolz ist man auf 400 handgemachte Puppen von Anni Pramsoler, die in 25 Jahren entstanden sind. Aber auch das Heck des alten Achenseeschiffes „Stella Maris“ konnte in letzter Minute für die Nachwelt gerettet werden. „Alles in allem ist das Museumsareal 8000 Quadratmeter groß“, erzählt Martin Mittempergher, während man einen Blick auf eine alte Achenseebahn-Lok wirft. Selbst die Polizei, die Zollwache und die Pathologie sind in der Achenseer Museumswelt dokumentiert. Ein spezieller Platz ist auch der Bergrettung gewidmet.

Kein Wunder, dass jetzt die 16 Mitglieder des Vereins und 18 ehrenamtliche Helfer am Wochenende „15 Jahre Achenseer Museumswelt“ gebührend feiern. Heute Samstag gibt es ab zwölf Uhr ein buntes Programm mit Schmankerln, Marktständen, Schießbuden, einem Karussell und Ponyreiten. Am Sonntag wird nach dem Aufmarsch um neun Uhr eine Festmesse gefeiert, die eine Bläsergruppe der Polizeimusik umrahmt. Ab elf Uhr gibt es ein Platzkonzert der BMK Steinberg. Musik wie vor 60 Jahren gibt es am Nachmittag. Mit dabei sind auch die Falzthurner Sennhittler.