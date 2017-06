Von Silvana Resch

Innsbruck – Ein Gürteltier verkörpert sein Gewissen, seine Mutter sieht aus wie ein dickes Huhn und er selbst wird zu Kermit, dem Frosch, wenn er sich mit einer jungen Kurdin unterhält. Der italienische Zeichner Zerocalcare ist in Italien unbestrittener Star der Comicszene. Sein jüngstes Hardcover „Kobane Calling“, von dem in Italien mehr als 100.000 Exemplare verkauft wurden, ist nun auch auf Deutsch erschienen. Ein witziges, reflektiertes und idealistisches Werk über die Reportage-Reisen, die Zerocalcare mit einer italienischen Solidaritätsgruppe in die autonomen kurdischen Gebiete der türkisch-syrisch-irakischen Grenzregion unternommen hat. Hier wurde der Quasi-Staat Rojava ausgerufen, eine Art Utopie inmitten des IS-Terrors. 2014 wurde eine soziale Charta in der „demokratischen Autonomie“ ausgerufen, mit gleichen Rechten für Frauen – und Religionsfreiheit.

Apropos: „Wir sind Muslime“, erklärt die junge Frau dem Frosch, in den sich der Comic- zeichner angesichts ihrer Autorität verwandelt hat. Der IS sei nicht muslimisch. „Wir begraben die Toten. Auch ihre. Sie schneiden Köpfe, Hände, Füße ab. Sie töten Kinder. Sie sind Tiere ohne Gewissen“, sagt sie und die Zeichnungen atmen ihre Entschlossenheit. Kobane ist das Zentrum der Welt, hier entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Kurden, sondern auch das der Menschheit, lässt Zerocalcare einen alten Kurden an die Herzen der Leser appellieren. Sein eigenes Herz hat er auf der darauffolgenden Seite fein säuberlich seziert.

Aus seiner politischen Überzeugung macht der 1986 geborene Italiener, der Michele Rech heißt, keinen Hehl. Das Experiment von Rojava zeige einen Weg des friedlichen Zusammenlebens für den ganzen Nahen Osten auf, ist er überzeugt. So ernst das Anliegen, so lustig macht er sich über seine eigenen Ängste und Befindlichkeiten – die Befindlichkeiten eines Hipsters aus der Großstadt.

Wie riskant Engagement in Krisenregionen sein kann, zeigt der bekannte Comicdokumentarist Guy Delisle in „Geisel“. Darin erzählt er erstmals ein fremdes Schicksal. 111 Tage war der Franzose Christophe André, Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen, in Tschetschenien in Geiselhaft. Die Ungewissheit, die quälende Eintönigkeit, der Hunger, die Versuche, dem Wahnsinn und der Verzweiflung ein Schnippchen zu schlagen – all das breitet Delisle behutsam auf den mehr als vierhundert Seiten aus. Trotz des völligen Stillstandes gelingt es dem neben Joe Sacco wohl bekanntesten Reportagezeichner, Spannung aufzubauen. „S’enfuir“ (auf Deutsch: entfliehen) heißt das Buch im französischen Original und alles strebt in Richtung Freiheit. Der Kampf um ein selbstbestimmtes Leben ist in diesen beiden Comicbänden zentral. Sie zeigen, wie sich die Menschenwürde in Extremsituation verteidigen lässt. Graphic Novel Guy Delisle: „Geisel“, Reprodukt, 432 Seiten, 29,90 Euro. Graphic Novel Zerocalcare: „Kobane Calling“, Avant-Verlag, 272 Seiten, Avant-verlag 29,90 Euro.