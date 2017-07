Von Edith Schlocker

Innsbruck – Das Markenzeichen des deutschen Malers und Grafikers Georg Baselitz ist es, die Welt auf den Kopf zu stellen. Was allerdings kein billiger Trick ist, um auf sich aufmerksam zu machen, sondern so etwas wie ein Manifest. Misstraut der 1938 im Osten Deutschlands geborene Baselitz doch prinzipiell Ordnungen jeder Art, gesellschaftlichen genauso wie solchen der Kunst. Weshalb er seit Ende der 1960er-Jahre auch die „normalen“ Sehgewohnheiten der Kunstbetrachter in Unordnung bringt, sie zwingt, sich auf seine sehr spezielle Bildwelt einzulassen. Was ihm immerhin im Ranking der wichtigsten Künstler weltweit seit Jahren vorderste Plätze einbringt.

Der Schöpfer monumentaler, in kräftigen Farben pastos gemalter Ölbilder widmet sich seit seinen künstlerischen Anfängen aber auch diversen Spielarten der Druckgrafik. Zelebriert als völlig eigenständiges Medium, das ein komplett anderes Arbeiten als die Malerei einfordert. Ein total konzentriertes Tun, lassen das Schneiden in Holz oder Linol genauso wie das Radieren, Strichätzung und Aquatinta im Gegensatz zu der Ölmalerei doch keinerlei Korrekturen zu.

Die Ausstellung in der Galerie Rhomberg zeigt einen kleinen feinen Querschnitt durch das druckgrafische Oeuvre des seit 2003 in Salzburg lebenden Baselitz. Angefangen mit zwei 1993/94 entstandenen Radierungen, in denen weiße Linien und Flecken die Bildfläche expressiv durchpulsen. Schaut man ganz genau hin, ist vage Figurales zu erkennen, aufgelöst allerdings zur abstrakten Struktur.

Denn Baselitz ist alles andere als ein Abbilder, die Realität ist für ihn allerdings unverzichtbarer Auslöser für seine Bildfindungen. Bisweilen ist die Durchgrafik für ihn aber auch das ideale Medium, um sich auf fast analytische Weise mit seinem eigenen Oeuvre auseinanderzusetzen oder sich von verehrten Kollegen, wie etwa dem japanischen Holzschneider Hokusai (1760–1849), „besuchen“ zu lassen. Nicht auf dem Kopf steht das einzige Aquarell in der Schau. In der Art, wie die zentrale Figur umkreist wird, war hier ein leidenschaftlicher Poet am Werk.