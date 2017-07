Von Ivona Jelcic

Dorf Tirol – Tumultartige Szenen, gar eine Schlägerei in einem Abgeordnetenhaus? Das lässt – so weit jedenfalls reicht das von den Fernsehnachrichten gefütterte Kurzzeitgedächtnis – ans ukrainische oder mazedonische Parlament denken. Weniger an den Tiroler Landtag. Eine kleine Federzeichnung aus dem Ferdinandeum aber zeigt, dass die Empörung auch hierzulande in die Fäuste zu fahren imstande war. Nun gut: Es sind keine blutigen Nasen auszumachen. Aber als gröbere Rangelei lässt sich das Dargestellte durchaus bezeichnen. Abgeordnete springen über die Bänke, Arme sind erbost emporgereckt, einer kriecht auf allen Vieren davon. Das skizzenhafte Blatt, vom unbekannten Zeichner zweifellos als Karikatur angelegt, stammt aus dem Jahre 1876 und zeigt den „Tumult im Tiroler Landtag gegen die Gründung protestantischer Gemeinden“.

Martin Luthers Thesenanschlag von 1517 hatte da schon mehr als 300 Jahre auf dem Buckel. Und mit dem von Kaiser Joseph II. 1781 erlassenen Toleranzedikt sowie dem Protestantenpatent von 1861 ist hinsichtlich des Rechts auf Religionsausübung zwar eine Liberalisierung eingetreten, aber gerade den Tiroler Klerikalen galt weiterhin: Glaubenseinheit in Tirol!

Tumult also 1876, wiewohl in Meran 1862 ein evangelisches Bethaus eingeweiht worden war. Auch das erfährt man in Schloss Tirol, wo mit „Luther und Tirol“ die Reformation aus regionaler Perspektive beleuchtet werden soll. Ein ambitioniertes Unterfangen, denn Leben und Wirken des Reformators aus Wittenberg zu umfassen, das können andere in diesem an Reformationsausstellungen überreichen Jahr sicher besser, zumal der hiesige Sammlungsfokus wohl kaum auf dem Protestantismus lag und das G’riss um Leihgaben nicht gerade klein gewesen sein dürfte. Ein Luther-Porträt aus der Cranach-Werkstatt hat man aus Privatbesitz aber ergattert – und ein Konvolut an Flugschriften Luthers, das aus dem Haller Jesuitenkonvent stammt und sich heute in der Universitäts- und Landesbibliothek in Innsbruck befindet, unterstreicht das zentrale Thema: die Verbreitung der Lehre Luthers in Tirol.

Einen direkten Bezug Luthers zu Tirol gibt es nicht, über eine Durchreise könnte man höchstens spekulieren. Aber es wirkten etwa in Bruneck und Hall bis zu ihrer Ausweisung wichtige Köpfe für die Verbreitung der Lehre, die Prediger Urbanus Rhegius und Jakob Strauß gehören dazu. Ihnen nachzuspüren, lege auch „verschüttete Erinnerungsstränge“ frei, sagt Museumschef Leo Andergassen, der überdies zeigen möchte, wie reformatorische Strömungen in der Kunst Niederschlag fanden, ein Beispiel dafür ist der Burgstaller Dreikönigsaltar des Täufers Bartlme Dill Riemenschneider. Von Mathias Schmids Gemälde „Der letzte Blick in die Heimat“ wiederum ist nur eine Vorstudie und nicht die Endfassung aus dem Ferdinandeum zu sehen. Dem Paznauner Maler diente Adolf Pichlers Gedicht „Die Vertreibung der Zillertaler“ als literarische Vorlage – und das Schicksal der Zillertaler und Deferegger Protestanten muss auch als eines der zentralsten Kapitel in der Geschichte der Reformation in Tirol bezeichnet werden: Bis zu 900 Menschen verloren im 17. Jahrhundert im Defereggental aus Glaubensgründen ihre Heimat, nicht weniger brachial, nämlich durch Vertreibung, wurde gegen den Geheimprotestantismus im Zillertal vorgegangen – da nützten auch Protestantenpatent, Bittgesuch an den Kaiser und internationale Proteste nichts. In der Ausstellung (bis 26. November) hat man zu diesem Thema leider nicht allzu viel zu bieten, der umfassende Katalog ist weitaus ergiebiger und absolut lesenswert. Von 7. bis 9. September gibt es in Schloss Tirol ein Symposium zu „Luther und Tirol“.