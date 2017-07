Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Mit filigranen, aus Kupferdrähten gemachten Zeichnungen hat Judith Fegerl 2015 den Hauptpreis des 34. Österreichischen Grafikwettbewerbs gewonnen, wofür sie dieses Jahr mit einer Einzelausstellung im Taxispalais belohnt wird. Eine Praxis, die die neue Chefin der Institution wie berichtet nicht fortführen will – aber keineswegs, weil sie die bereits geplante Fegerl-Schau geerbt hat: Die Arbeit der 1977 in Wien geborenen Künstlerin hätte sie auch ohne die Wettbewerbs-Vorgeschichte überzeugt, sagte Nina Tabassomi vor der Eröffnung. „in charge“ titelt nun also die Schau, für die Fegerl fast das gesamte Taxispalais zur Verfügung steht.

Auch in der Unteren Halle, wo die aktuellen Grafikwettbewerb-Preisträger präsentiert werden, hat Fegerl Eingriffe vorgenommen, nämlich mit einer aus einem anderen Ausstellungsraum „herausoperierten“, gefalteten und hierher verpflanzten Wand, die den Titel „Zuweisung von Freiheitsgraden“ trägt. Räumen gesteht Fegerl auch sonst nicht ungern gewisse Freiheiten bzw. Persönlichkeitsstrukturen zu. Etwa wenn sie die technischen Infrastrukturen, die hinter Wänden verborgen sind, freilegt.

Dass sie jetzt das Glasdach der Unteren Halle mit Buttermilch bestrichen hat, hat einerseits den praktischen Grund, dass sich so die Lichtsituation des Raums verändert. Andererseits wurde ein aus Milch hergestellter Kunststoff in der frühen Elektrogeschichte auch als Isolator genutzt – was wiederum eine hübsche Fußnote zu Fegerls Interesse an Energiekreisläufen und elektrischen Spannungsfeldern ist. Es kommt nicht von ungefähr, sondern wurde ihr vom als Nachrichtentechniker tätigen Vater mitgegeben.

Wenn die Absolventin der Wiener Akademie der Bildenden Künste nun eine Stahlplatte knapp über dem Boden schweben lässt, täuscht die recht nüchterne Optik über einen ausgeklügelten Schaltkreis hinweg: Elektromagnete halten die Platte an den zur Decke hin verkabelten Stäben, ein fragiles Gleichgewicht, das durch die Unterbrechung der Stromzufuhr zerstört würde.

Als Zeichnerin im Raum betätigt sich Fegerl, wenn sie eine Wand mit Stromdrähten verkabelt und so viel Energie durchjagt, dass ein zartes Liniengeflecht aus Brandspuren entsteht. Narben entstehen auch dort, wo das Verhältnis zwischen Anziehung und Abstoßung untersucht wird: Dafür vernäht Fegerl leitende und isolierende Materialien wie Stahl und Neopren zu Objekten, auf denen Schweißgerät und Nähmaschine Spuren hinlassen haben, von denen Erstere irgendwie an durchs Mikroskop betrachtete Amöben erinnen.