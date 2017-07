Landeck – Wenn beim Fotografieren exzellentes Können, fundiertes technisches Know-how und Kreativität zusammentreffen, dann ergibt es Kunstfotografie. Einmal mehr sind es Tiroler Fotografen, welche auf öffentlichen Plätzen in Tirol unter dem Motto „Menschenbilder Tirol“ in ihre Arbeit Einblick gewähren. 2014 erstmals durchgeführt, stieß diese sehr öffentliche Präsentation von Fotografien auf großes Publikumsinte­resse. Mit der Intention, die Fähigkeiten und das Können der Berufsfotografen einem breiten Publikum vor Augen zu führen, werden die Werke von 33 Fotografen in Landeck (5. bis 23. Juli), Reutte (25. Juli bis 6. August), Kufstein (8. bis 31. August), Rattenberg (2. bis 18. September), Innsbruck (20. September bis 16. Oktober) und Lienz (18. Oktober bis 16. November) gezeigt. Kuratiert wurde die Schau von der in Wien lebenden Tirolerin Inge Prader, die die Meisterklasse für Fotografie absolvierte. (hau)