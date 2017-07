Von Edith Schlocker

Vent – Auf Wunsch des Landes soll es in jedem der fünf Tiroler Naturparks eine Anlaufstelle für Einheimische wie Touristen geben. Beim Naturpark Ötztal wollte man einmal andere Wege gehen. Anstatt eines zentralen Hauses sollten sechs über alle Talstufen verteilte Stationen entstehen, um die Komplexität der uralten Kultur- und Naturlandschaft unmittelbar erlebbar zu machen. Und zwar mit allen Sinnen und transportiert mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts. Finanziert von den Ötztaler Gemeinden, Land, TVB und EU.

Das Innsbrucker Architekturbüro LAAC hat 2012 den von der Dorferneuerung des Landes ausgeschriebenen – geladenen – Wettbewerb einstimmig gewonnen. Gemeinsam mit Liquid Frontiers, die von den Architekten als Ausstellungsgestalter mit ins Boot geholt wurden. Leitmotiv ihres sechsteiligen „Podiums für die Natur“ ist eine beiderseits durchlässige Membran als Metapher für den Schutz der Natur vor dem Menschen genauso wie umgekehrt. Zelebriert als zwei Seiten einer Medaille, die wie kaum in einer anderen Tiroler Region das Leben der Menschen prägen. Und das in einer Handschrift, die völlig neue Wege geht.

Besonders in den zwei als Außenmodule gestalteten Stationen in Niederthai und Gries. Formuliert als reizvoll zwittrige Objekte zwischen abstrahierter Natur und Möbel. Raffiniert aufgeladen mit konkreten Informationen zum Ort, die nicht nur „normal“ schriftlicher, sondern auch wunderbar haptischer Art sind. In Gries geht es etwa um die Naturgefahr Wasser, weshalb die stilisierten Verläufe von Winnebach und Fischbach das „Rückgrat“ dieses aus Metall und Holz gebauten Moduls bilden. Ergänzt durch knappe schriftliche Informationen und – wie in allen Stationen – durch ein in Bronze gegossenes Panorama der Region.

Für die Station in Vent wurde dagegen das alte – denkmalgeschützte – Widum von LAAC generalsaniert. Von außen hat sich außer dem in die straßenseitige Fassade geschobenen, mit dunklem Metall massiv gerahmten „Glaskasten“ als neuer – barrierefreier – Eingangsbereich nichts geändert. Im Inneren wurde das Widum mit seinem prächtigen Erker und hübsch geschwungenen Satteldach allerdings komplett entkernt. Erhalten wurde allerdings die hölzerne Stiege, die die unter dem Dach eingerichtete Wohnung für den Pfarrer bis zum Untergeschoss verbindet, wo neue WCs eingebaut wurden.

Die Farben von geölter Eiche, der weißen Wände und von Glas genügen. In der ebenerdig schnörkellos eingerichteten Tourismusinformation genauso wie einen Stock höher in der Ausstellung, in der es um den Lebensraum rund um Vent geht. Auf mittels Karabiner von einer in die Decke eingelassenen Schiene hängenden Tafeln erfährt der Ausstellungsbesucher etwa von der jährlichen Wanderung der Schafe vom hintersten Ötz- ins Schnalstal, aber genauso vom Tourismuspionier Franz Senn oder uralten Flurnamen. Zu sehen ist aber auch ein von Albin Egger-Lienz anlässlich einer Sommerfrische für Tochter Ila geschnitzter „Berggeist“ sowie das Modell eines Gletscherflohs und einige der Ausrüstungsgegenstände vom „Mann im Eis“. Wie das Murmeltier und Schneehuhn geklungen haben, als sie noch nicht ausgestopft waren, ist per Hörstation zu erfahren.

Einen kleinen Überblick über alle sechs Teile des Ötztaler „Podiums für die Natur“ vermittelt bereits die kleine, im Ambacher Tourismusinformation-Pavillon untergebrachte Schau. Wo das Anfühlen von Steinen, Hölzern, Fellen und Wollen Lust auf mehr Natur und Kultur machen soll.

Die Station auf der Hohen Mut soll diesen Sommer realisiert werden. Aber genauso wie das Naturparkhaus in Längenfeld nicht von LAAC. Die Architekten sind aus dem Projekt ausgestiegen, wollten sie doch der Aufforderung der Bauherren nicht nachkommen, sich von Liquid Frontiers zu trennen. Deren Konzept so manchen Touristikern und Lokalpolitikern anscheinend zu avantgardistisch ist. Scheint doch leider seit geraumer Zeit der regionale Horizont den klaren Blick auf das ambitionierte Projekt und dessen Absicht zu trüben.