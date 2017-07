Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Eigentlich hatte Kunstraum-Leiterin Karin Pernegger für den Sommer eine Ausstellung der US-Malerin Betty Tompkins geplant. Dass diese nun auf Herbst verschoben werden musste, entpuppt sich angesichts des Ersatzprogramms als Glücksfall. Denn so ergab sich eine der seltenen Gelegenheiten, dem Werk des deutschen Malers Gonn Mosny zu begegnen.

Es ist, so viel vorweg, eines von beeindruckender Ausdrucks- und Anziehungskraft. Und dennoch bis heute ein Geheimtipp. Der Kunstmarkt nahm erst ab den 1990er-Jahren größere Notiz vom 1930 als Eckart Mosny in Hamburg Geborenen, der Gründungsdirektor der in den 1970er-Jahren errichteten Staatlichen Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim ist, wo er jahrzehntelang lehrte.

Neben der Malerei widmete Gosny sich schon ab den 1950ern auch der Bildhauerei, realisierte – später in der eigenen Keramikwerkstatt, die, so Mosny, das finanzielle Überleben der Familie sicherte – u. a. Reliefs für Architekturen. Wie er darin den seelischen und physischen Trümmern der Nachkriegszeit u. a. Knoten und Reißverschlüsse verordnete, ist anhand eines in den Kunstraum mitgebrachten Beispiels zu sehen. Den größten Pflock in Mosnys Künstlerbiografie hat aber zweifellos Willi Baumeister eingeschlagen: Gonn Mosny gehört zu den letzten lebenden Schülern der großen Leitfigur der abstrakten Malerei der deutschen Nachkriegszeit, unbedingt wollte er an der Stuttgarter Akademie in Baumeisters Klasse, den Zettel, auf dem dieser ihm die Aufnahme bestätigte, hat er bis heute aufbewahrt. Ebenso wie Baumeisters Schrift über „Das Unbekannte in der Kunst“, die den Grundstein dafür legte, sich heute noch im Zen-buddhistischen Sinne von jedem Wollen zu befreien. „Den Kopf leer machen“, das sei „eine Übung, für die braucht man ein Leben lang. Und stolpert noch immer über die gleichen Steine“, sagt Mosny.

Den Stolpersteinen zum Trotz: Er müsse arbeiten, das sei „Sog“, „Sehnsucht“ und „das beste Rezept zur Eigenstabilisierung“, so Mosny, der im Kunstraum Werke aus 2016 und 2017 zeigt, die in seinem Atelier in Telfs entstanden sind, wohin der heute 87-Jährige 2005 aus familiären Gründen übersiedelt ist. Auf großformatigen Leinwänden, bearbeitet mit Ölfarbe und -kreide, springen amorphe Farbformen aus dicht gekritzelten Liniengewittern hervor, umtänzeln einander zart umrissene Flächen und geistern immer wieder auch Ahnungen von Gegenständlichem umher. Mosnys Malerei ist abstrakt und auch wieder nicht, ist expressiv und eigenwillig – und atmet doch auch den Geist eines Cy Twombly. Was Mosny keineswegs bestreiten will, sei Twombly für ihn doch eine „große Quelle der abstrakten Malerei“.