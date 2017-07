Von Bernadette Lietzow

Wien – Immer wieder erkundet das Ich in Person Jan Fabre­s, des flämischen Kunst-Universalisten, die Ecken von Atrium und Ausstellungsräumen des Leopold-Museums. In dunklem Anzug, mit silbernen Eselsohren als Kopfschmuck, skandiert er, ergänzt durch entsprechende I-A-Laute, kurze Sätze, die allesamt mit dem Titel der, übrigens nur einmaligen, Soloperformance „I am a mistake“ anheben. Zentral für diese, am vergangenen Donnerstag von Prominenz aus Politik und Kunst dicht bestückten Eröffnungsveranstaltung des Impulstanz-Festivals 2017 ist schlussendlich „I am a mistake, because I love to kiss Austrian women“: Verfolgt von Live-Kamera und Publikum findet Fabre, inmitten der laufenden Ausstellung „Frauenbilder. Vom Biedermeier bis zur frühen Moderne“, sein Subjekt der Begierde, jene Frau zwischen 28 und 38 Jahren im Dirndlkleid, deren Suche Fabre schon anlässlich der Pressekonferenz im Juni angekündigt und dabei einige Irritation bei den Medienvertretern ausgelöst hat. Schwarzrotes Trachtenkleid, Stilettos und züchtige Zopffrisur trägt die nunmehrige Mitstreiterin der „Ein-Mann-Bewegung“, als die der Provokateur sich selbst einordnet, sie wird Mund an Mund, Zunge an Zunge die nächste Stunde untrennbar mit dem Meister verbunden bleiben. Stehend, liegend, treppauf, treppab, bis die von den zunehmend ermüdeten Zusehern begleitete Entäußerung intimer Zweisamkeit im Sinn von Gustav Klimts berühmtestem Gemälde ein nicht ganz ironiefreies Ende in der Damentoilette findet. Küssen als Weltformel, wer schäkert und turtelt, findet weniger Zeit für Zerstörung.

Abseits dieses Kuss-Marathons lässt sich der Kosmos des weltweit gefeierten Antwerpeners, Jahrgang 1958, in der bis zum 27. August im Leopold-Museum gezeigten Ausstellung „Stigmata – Actions & Performances 1976–2016“ nachvollziehen. Schon als junger Student forderte Fabre, in Hinblick auf Kunst und den Kunstmarkt, den er mit dem Medium der nicht zu reproduzierenden Performance auszuhebeln versuchte, „alles ernst, aber nicht tragisch zu nehmen“. Dieses Credo im Rücken, schont der Künstler seither weder sich selbst noch sein Publikum. Die Grenzen des eigenen Körpers auszuloten, Schmerz als Waffe im Kampf um die Schönheit, den geheimen Gral, einzusetzen und Schmerzen zugefügt zu bekommen, schlicht, weil man die geladene oder auch zufällige Öffentlichkeit bis zur Aggression reizt, sind elementarer Teil von Fabres schöpferischem Prozess.

Der italienische Kunsthistoriker Germano Celant hat die Werkschau 2013 für das römische MAXXI-Museum subtil wie kenntnisreich zusammengestellt und nun für Wien aktualisiert. An Dutzenden Tischen, einfache Glasplatten auf rohen Holzböcken, bilden akribisch angeordnete Materialien, vom Werkzeug bis mit Funktionen von Rasierpinsel oder Kapselheber versehene Insektenpräparate, zarte Collagen aus Geldscheinen, Kugelschreiber- und Blut-Zeichnungen eine Art akkurater Mini-Bühnen, auf denen sich Fabres Kunst-Theater entfaltet. Kurze Videos und parallel dazu präsentierten Kostüme, Fahnen-Zweiteiler, Käfer-Anzüge oder an Insektenpanzer erinnernde Rüstungen vermitteln den Geist früher wie neuerer Performances und belegen zudem die fruchtbare Zusammenarbeit mit Künstlern wie Ilya Kabakov („A meeting“,1997) oder Marina Abramovic („Virgin/Warrior“, 2004).

Mit der intensiven Sinnlichkeit von Werden und Vergehen setzt sich der obsessive Nachtarbeiter Fabre seit jeher theoretisch auseinander, die Befragung von Körper und Schöpfung durchdringt sein bildnerisches Werk wie die Bühnenstücke. Am Dienstag zu erleben ist die Uraufführung der gemeinsam mit seiner Compagnie „Troubleyn“ erarbeiteten, mit Sicherheit kühnen Heimat-Hommage „Belgian Rules/Belgium Rules“. Jan Fabre regiert in diesem Impulstanz-Sommer!