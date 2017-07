Innsbruck – Als kleiner Ersatz für die große Avramidis-Ausstellung im Wiener Leopold Museum kann die aktuelle Schau in der Galerie Maier durchaus durchgehen. Noch dazu, da hier nicht nur einige repräsentative Skulpturen des im vergangenen Jahr verstorbenen, international renommierten österreichischen Bildhauers zu sehen sind, sondern auch Arbeiten von fünf seiner Schüler.

Die zeigen, dass Joannis Avramidis, der nicht nur selbst an der Wiener Akademie der bildenden Künste studiert, sondern hier auch 25 Jahre lang unterrichtet hat, ein fabelhafter Lehrer gewesen sein muss. Wollte er in seiner Meisterklasse für Bildhauerei doch keine kleinen Avramidis züchten, sondern er hat sie regelrecht dazu provoziert, anders als er zu sein. Selbst wenn ihre Formensprachen so ganz anders als die seine waren.

Die unverwechselbar in ihrem „Rhythmus der Strenge“ ist, wie es Werner Hofmann treffend beschrieben hat. Kreisend um die menschliche Figur, die er zu reizvoll gebündelten Kreissegmenten reduziert oder archaischen Rundformen transformiert. Sechs in diversen Schaffensphasen von Avramidis entstandene Beispiele dieses konzentrierten Tuns sind in der Ausstellung zu sehen, im galeristischen Innenraum genauso wie im Hof bzw. erstmals auch im wunderbaren Rosengarten des Trapp’schen Gartenpalais.

Mit Lois Anvidalfarei, Magnus Pöhacker, Giovanni Rindler, Florian Schaumberger und Albrecht Zauner begegnet man teilweise hinlänglich Bekanntem, aber auch reizvoll Neuem. Wobei sich durch die Präsentation nach Themen eine attraktive Durchmischung der sechs Temperamente ergibt. Was sich schon darin zeigt, wie der Meister und seine fünf Schüler ein Bein oder einen Kopf formulieren.

So große Freiheiten Avramidis seinen Schülern beim Bildhauern gelassen hat, so streng war er, wenn es um die Zeichnung als Basis für jedes künstlerische Tun gegangen ist. Weshalb es sehr logisch daherkommt, die Skulpturen mit Skizzen zu umhängen. (schlo)