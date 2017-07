Von Edith Schlocker

Telfs – „Es tut mir so leid, dass ich das Lächeln meiner Mutter nicht sehen kann, wenn sie diese schöne Ausstellung sieht“, sagt Anna Mitterer, die einzige Tochter der vor wenigen Monaten auf so tragische Weise ums Leben gekommenen Malerin und Grafikerin. Die 20 Jahre lang den Auftritt der Tiroler Volksschauspiele im öffentlichen Raum durch die von ihr gestalteten Plakate repräsentiert hat. Unverkennbar in ihrer charakteristischen Bildersprache, in ihrer einzigartigen Gabe, komplexe Inhalte an wenigen ausdrucksstarken Metaphern festzumachen.

Dass die Ausstellung in der Villa Schindler nicht einen Querschnitt durch das Werk von Chryseldis zeigt, sondern sich auf Plakate für die Volksschauspiele konzentriert, ist an diesem Ort wunderbar stimmig. Wobei es in der kurzen Vorbereitungszeit gar nicht einfach war, die 20 Plakate zusammenzubekommen. Neben die, wenn möglich, die originalen Entwürfe bzw. vorbereitende Skizzen gehängt wurden. Um auf diese Weise schön die künstlerische Annäherung an ein Sujet sichtbar zu machen, das Ringen von Chryseldis um Farbe und Komposition. Geformt zu Bild gewordenen Extrakten der jeweiligen Stücke.

Das Plakat zu Felix Mitterers „Stigma“ war das erste, das Chryseldis 1981 für die ersten Tiroler Volksschauspiele – damals in Hall – gestaltet hat. Bereits hier zeigt sich die Gabe der Künstlerin, ein komplexes Geschehen bildstark zu ex­trahieren, umkreist von ihrer wunderschönen Handschrift, die zwar nicht wirklich leicht lesbar, aber selbst ein Bild ist. Weshalb, um seine Funktion als Plakat besser erfüllen zu können, für die Beschriftung der Plakate von 1991 bis 2009 der von Chryseldis hoch geschätzte Bühnenbildner Heinz Hauser seine Handschrift geliehen hat.

Wie sehr sich Chryseldis auf literarische Texte einzulassen imstande war, zeigt schön die zehnteilige, 1998 lithografierte Serie „Stücke für Felix“. Jeweils beladen mit einem Rest von „Geheimnis, das der Betrachter mit dem Herzen versteht“, wie es Mitterer einmal so schön auf den Punkt gebracht hat.

Zu sehen ist aber auch ein kleines, ganzfiguriges Selbstbildnis der 26-jährigen Künstlerin. Dessen geheimnisvolle Aura in Felix Mitterer 1974 den unbändigen Wunsch weckte, das sehr spezielle Wesen, das imstande ist, Bilder dieser Art zu erschaffen, kennen zu lernen, was in einer langen, ebenso fruchtbaren wie problematischen Lebenspartnerschaft münden sollte. Bereits wie ein Bühnenbild für eines von Mitterers Stücken kommt eine Ölkreidezeichnung daher, die nur ein Jahr nach dieser schicksalhaften Begegnung entstanden ist. Die Kunst von Chryseldis, die Wirklichkeit auf nur wenige, farbig delikate Zeichen zu verkürzen, ist bereits hier voll da, um schon sehr bald mit Symbolen für die ganz großen Fragen des Menschseins aufgeladen zu werden.