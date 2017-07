Lienz – Anfang August wird die nächste Ausstellung in der DolomitenBank-Galerie eröffnet. Sie wird Kunstwerke von Hans Bruckner zeigen. Schon als Kind konnte sich dieser für das Zeichnen und Malen begeistern. In den 90er-Jahren wurden Farben und Pinsel genommen und einige Kunstkurse besucht, unter anderem bei Kurt Baluch, Gerhard Almbauer, Bernhard Vogel sowie Fritz Ruprechter, Michael Hedwig und Awad Krayem, um nur einige zu nennen. Druckgrafik erlernte er bei Marianne Schenk, Bildhauerei bei Hans Planer und in der Bildhauerschule St. Ulrich in Gröden.

„Malen und Gestalten ist für mich wie eine Wanderung, ein Abenteuer ins Ungewisse“, erklärt Hans Bruckner. „Pinsel, Farben und Werkzeuge haben freien Lauf, die Umsetzung ist ausgeschaltet. Es kann werden und soll sein.“ Der Erlös aus den verkauften Kunstwerken kommt übrigens zur Gänze einem guten Zweck zugute, das Geld fließt in das bekannte Spitalsprojekt des Lienzer Arztes Franz Krösslhuber im Südsudan.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 3. August, um 19 Uhr in der DolomitenBank-Galerie am Südtiroler Platz eröffnet und ist bis 27. Oktober zu den Schalteröffnungszeiten zu sehen. Der Abend wird musikalisch umrahmt vom Duo Reinhold Koller und Luca Dallavia. (TT)