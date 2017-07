Wien, Salzburg – Seit einigen Wochen schon herrscht in der heimischen Museums­szene einige Aufregung – Grund dafür ist eine Aussage von Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), wonach er die Schaffung eines eigenen Foto­museums für möglich halte. Immerhin verfügt der Bund über eine umfangreiche Fotosammlung, verwaltet wird das fast 10.000 Werke umfassende Konvolut derzeit vom Salzburger Museum der Moderne. Doch die Lagerung der Beständ­e bezeichnete Drozda zuletzt wiederholt als „beschämend“ – obwohl in Salzburg derzeit ein neues Depot gebaut wird, dürfte es aus Sicht von Drozda auch noch andere, schwerwiegende Gründe für das Nachdenken über ein eigenes Foto­museum geben. Geliefert werden sie von Peter Coeln, Gründer der Wiener Galerien WestLicht und OstLicht, der seine 120.000 Werke umfassende Fotografie-Sammlung gerne der Republik schenken würde. Coelns Bedingung: Es müsse eine eigene Institution geschaffen werden.

Und eben darüber herrscht einige Aufregung, befürchtet man in Salzburg doch den Verlust der Bundesfotosammlung und sieht man sich in so manchem Bundesmuseum vor den Kopf bzw. ins Abseits gestoßen: Denn auch sie verfügen über Fotosammlungen, allen voran die Albertina mit rund 100.000 Werken. Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder verwies zudem kürzlich im ORF darauf, dass international keine Fotomuseen mehr gegründet würden, da sich Kunstmuseen mittlerweile ihre eigenen Fotosammlungen aufgebaut hätten.