Affenhausen – Der Wildermieminger Ortsteil Afrahausen – einst verballhornt zu Affenhausen – wird einmal im Jahr zum Nabel der Tiroler Kunstwelt: 2004 stellte sich mit August Stimpfl der erste einer Liste der namhaftesten Tiroler Künstler in den Dienst der guten Sache. Seit 2006 wurde alljährlich eine limitierte und signierte Serie von Steindrucken unter das kunstsinnige Publikum gebracht. Der Erlös geht traditionell an das Tiroler Frauenhaus und den Verein Frauen helfen Frauen. Heuer ist es der Innsbrucker Zeichner Franz Mölk, der sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Steindrucker-Familie Stecher zusammengesetzt hat.

Es ist ein aufwändiges Verfahren – aber eines, das sich in jedem Fall für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, lohnt: Am Sonntag, anlässlich des Afra-Festes im Garten der Familie Stecher ab 16.30 Uhr, werden die Steindrucke präsentiert. „Die Hälfte der 130 Blatt sind bereits verkauft“, freut sich Anneliese Stecher. Bislang spielten die Serien der zwölf bisherigen Künstler 384.000 Euro Reingewinn ein. Auch heuer sollten wieder mehr als 40.000 Euro hereinkommen. Die werden dann bei der Adventfeier traditionell übergeben.

Steindrucke erfordern viel Zeit und Geschick: Die zwölffarbigen Drucke benötigen auch zwölf Farbplatten. Nur die wirklich einwandfreien Blätter kommen in den Verkauf – weshalb es unterschiedliche Auflagen gibt.

„Das, was das Frauenhaus und der Verein über unsere Benefizaktion bekommen, sind Extramittel“, erklärt Günther Stecher. Mit dem ersten Geld wurde einst die Heizung im Frauenhaus repariert, ein andermal eine Beratungsstelle in Telfs eingerichtet. Das alles passt zur Legende der hl. Afra, einer verstoßenen Prinzessin, die als frühchristliche Märtyrerin um 304 in Augsburg zu Tode kam. (pascal)