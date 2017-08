Von Markus Schramek

Ellbögen – Die Szenerie erinnert an Michel aus Lönneberga, die Romanfigur von Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Michel saß oft im Schupfen des heimatlichen Hofes, meist auf der Flucht vor dem Vater. Der Bub aus Südschweden vertrieb sich die Zeit mit Schnitzereien. Eine Großsammlung von Holzmännchen war das Ergebnis.

Würde Michel heute noch schnitzen, dann wäre seine Kollekte wohl ähnlich umfangreich wie jene von Norbert Danler. Der ist Hobbyschnitzer aus Leidenschaft mit Wohnsitz Mühltal, einem Ortsteil von Ellbögen, auf der Ostseite des Wipptals. Mit 10 nahm Klein-Norbert erstmals ein Schnitzeisen zur Hand. Seither verging fast kein Tag, ohne dass Norbert dieses Werkzeug zum Einsatz brachte. Mittlerweile ist er 58. Und immer noch ist er in seinem Schnitzschupfen anzutreffen, nachmittags um 16 Uhr.

In einem früheren Pferdestall befindet sich Norberts kleines Paradies. Der Duft von Holz kitzelt die Nase des Besuchers. Angehäufte Späne breiten sich wie ein Teppich auf dem Boden aus. Elektrosäge (für die Grobarbeit) und eine Auswahl an Schnitzeisen (für das Feine) sind griffbereit. Hier wird eifrig gewerkt, gar keine Frage.

Die kleine Kammer ist randvoll mit fertigen und halbfertigen Werkstücken: Edelweiß in verschiedenen Größen, hölzernes Getier von der Eule bis zum Osterhasen, kleine Tannenbäume, Engelsfiguren, eine stilisierte Lederhose und viele „Larven“, wie die Holzmasken genannt werden. Norbert schnitzt Passendes für Fasnachts- und Matschgererumzüge, einfach so, auch ohne Auftraggeber.

Besonders stolz ist er auf seine schaurigen Krampuslarven. Hier muss alles echt sein. Eingebaute Zähne stammen von Rindern, verwendete Hörner und Felle von Ziegen, dazu Rosshaar. Wichtigster Werkstoff ist natürlich Zirbenholz. Das wächst praktischerweise in nächster Nähe im Bereich des Patscherkofels und des Morgenkogels.

Das Ergebnis von Norberts Fingerfertigkeit zu übersehen, ist so gut wie unmöglich. Denn vor dem Schupfen hat er ein umfassendes Depot ausgestellt, eine Werk-Schau unter freiem Himmel. Direkt an der Römerstraße, gleich nach einer scharfen Linkskurve in Fahrtrichtung Innsbruck, erblickt man Geschnitztes schon von Weitem.

„Auch über Nacht und bei Regen bleiben diese Stücke da draußen“, betont Norbert. Hat er denn gar keine Angst vor Diebstählen? Da lacht der Ellbögener und verweist auf umliegende Wohnhäuser: „Die Nachbarn passen bestens auf. Gestohlen wurde mir noch nie etwas.“

Manch ein Passant bleibt stehen und kauft. „Meistens Deutsche oder Einheimische“, sagt Norbert. Doch das ist selten geworden. Alle haben es eilig, und Parkplatz ist knapp im engen Mühltal.

Die Straße ist inzwischen mehr Fluch als Segen. Pkw-Kolonnen quälen sich durch das Dorf, wenn es sich auf der Brennerautobahn wieder einmal staut. Auf Motorradpiloten und Radfahrer wirkt die kurvige Römerstraße ebenfalls anziehend. Besonders Letztere hält Norbert für eine Gefahr. „Die Radler hört man nicht, und plötzlich sausen sie an dir vorbei.“

Der Straßenverkauf spielt somit keine Rolle mehr, etwas einträglicher sind Handwerksmessen, die Norbert gelegentlich besucht. Das große Geld will er aber ohnehin nicht machen: „Eine Krampuslarve kostet zwischen 100 und 500 Euro, ein Edelweiß gibt es bereits ab 10 Euro.“

Norbert ist gelernter Glockengießer. Doch ein Unfall stoppte schon in jungen Jahren diese Berufslaufbahn. „Der 500 Kilo schwere Klöppel einer Kirche in Meran ist bei Renovierungsarbeiten heruntergefallen und hat mir den Oberschenkel zertrümmert“, blickt er zurück. An die Fortsetzung des fordernden Gießer-Jobs war nicht zu denken. Norbert wechselte als Bundesbediensteter in die Gerichtsverwaltung.

Die Pension ist nicht mehr allzu weit entfernt. Was Norbert dann so vorhat, dürfte niemanden groß überraschen: „Das Schnitzen werde ich sicher nicht lassen. Es macht mir einfach Spaß.“

Mögliche Nachfolger zieht der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern schon in seinen Bann. Drei Jungspunde schauen jetzt, in den Ferien, fast jeden Tag im Schupfen vorbei. Die Nachbarsbuben Christoph, Gregor und Philipp üben sich eifrig in der Schnitzkunst.

Ein großes Vorbild haben sie ja. In nächster Nähe.