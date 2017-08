Reutte – „Das Spannendst­e an der Kunst ist nicht das Werk, sondern der Prozess, der beginnt, wenn sich die Besucher damit auseinandersetzen“, meint Veronika Kunz-Radolf, die Obfrau der Außerferner Kulturinitiative Huanza. Gestern wurde das Programm für die diesjährige Kulturzeit vorgestellt. Unter dem Motto „Partitur: Hören – Sehen – Fühlen – Miteinander“ wurde ein buntes Programm zusammengestellt.

Los geht’s am Sonntag, 10. September, um 17 Uhr mit einer Strauss-Gala in der St.-Anna-Kirche in Reutte. Nach einer kurzen Pause geht’s um 18 Uhr mit dem Neujahrskonzert der Bürgermusikkapelle und Walzertanz in der Kirche weiter. Neben zahlreichen Konzerten und Ausstellungen finden sich auch ein Kinoabend der besonderen Art, ein Jodel-Workshop, die Installation „Sitz und hör zu“ sowie ein Märchencafé im Programm. Eine Lesung, der Koch- und Tanzabend „Tang­o im Topf“ , sowie ein Requie­m, eine Matinee sowie ein Kabarett- und Konzertabend runden das Programm ab. Speziell für junge Kultur­interessierte gibt es am 6. Oktober die „Silent Disco“ im Jugendzentrum Smile. Anders als in herkömmlichen Discos kommt die Musik nicht aus Lautsprechern, sondern gelangt via Kopfhörer direkt zu den Tanzenden.

Ab Anfang September wird zudem am Reuttener Kirchplatz eine rosarote Wunschbox stehen. Per Telefonhörer können dort Wünsche deponiert werden. Diese werden bearbeitet, verfremdet und am 6. Oktober ab 20 Uhr von Schauspielern in der Dengel-Galerie präsentiert. Die Finissage „solo vino“ findet am 8. Oktober um 19 Uhr in der Kellerei Reutte statt. Detaillierte Infos zum Programm gibt’s in Kürze unter www.huanza.at.

Die Skulpturen vorangegangener Kulturzeiten haben inzwischen auch eine Bleibe gefunden. Sie wurden im Garten der Bezirkshauptmannschaft Reutte, zur Freud­e von BH Konrad Geisler, aufgestellt. Veronika Kunz-Radolf bedankte sich beim Verwaltungs­chef dafür mit einem Blumenstrauß. (fasi)