Von Simone Tschol

Reutte – Schon früh entdeckte der heute 53-jährige Johannes Biber seine Leidenschaft für die Malerei. In einem Gemeinsamen Atelier mit Rolf Aschenbrenner, Edda Ziegler und Georg Federspiel konnte er seiner Kreativität freien Lauf lassen. Zahlreiche Ausstellungen folgten. Vor knapp zehn Jahren präsentierte Biber, der auch Gründungsmitglied der internationalen Künstlergruppe „AU DE POL ITA“ ist, seine Werke letztmals in einer Einzelausstellung in Breitenwang. Dann wurde es ruhig um den Reuttener.

„In mein Leben schlich sich eine Depression ein. Ich war wie verstummt“, spricht Biber offen über den Kampf mit sich selbst. Während für viele Leidensgenossen die Malerei eine Form der Therapie darstellt, fehlte Biber die Kraft dazu: „Ich verlor jegliche Freude an der Malerei.“ 2013 folgte dann ein schwerer Schicksalsschlag, der Verlust von Tochter Larissa (21). Biber: „Dieses Trauma ist nur schwer oder eigentlich gar nicht zu verarbeiten. Nur durch die Liebe zu meinen Töchtern Katrin, Anna und Mara, die Familie, Freunde und Bekannte, meinen Glauben an Jesus und ärztliche Begleitung ist es mir gelungen, Halt im Leben zu finden. Auch die Liebe zur Malerei ist plötzlich wieder da.“

Zahlreiche Werke sind seither entstanden. 25 davon wird Johannes Biber auf Einladung des Galerievereins Reutte vom 1. bis 15. September unter dem Titel „Landschaftsspuren“ in der Dengel-Galerie präsentieren. Die Vernissage wird am Donnerstag, 31. August, um 19 Uhr gefeiert, musikalisch umrahmt von seinen Töchtern Anna und Mara mit Band sowie Gastmusiker Walter Catulla. Gezeigt werden naturalistische und abstrakte Landschaftsmalereien, farbintensiv und voller Emotionen. „Ich drücke mit Farbe aus, was ich mit meinem Herzen liebe. Dazu gehört auch Larissa. Einige Bilder sind daher Erinnerungen an Plätze, an denen sie sich gerne aufgehalten hat“, erzählt Biber, dem ein Blick auf die fertigen Werke ein anerkennendes „Sie gefallen mir“ entlockt.