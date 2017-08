Von Agnes Dorn

Wildermieming – Bereits zum zweiten Mal fand in der Gemeinde Wildermieming eine Kulturwoche statt. Nachdem sie sich vergangenes Jahr ganz dem Thema „Müll“ verschrieben hatte, durften sich die Teilnehmer heuer darüber freuen, die Natur als Material- und Ideengeber heranziehen zu können.

An den ersten beiden Tagen der Kulturwoche bauten rund 20 Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den Künstlern Uschi und Didi Tiefengraber am unteren Dorfplatz Objekte aus Weidenzweigen. Diese sollen nun anwachsen und so als dauerhafte „Installationen“ die Bevölkerung begeistern. Drei Boote und fünf Tipis sind so entstanden, neben mehreren Vielfüßern. „Für den Winter ist bereits angedacht, die Naturobjekte zu vereisen“, spinnt Kulturreferent GR Matthias Fink den Ideenfaden weiter.

Am dritten Tag der Kulturwoche folgten sieben Erwachsene der Einladung der Wildermieminger Künstlerin Petra Dorner in ihren Obstbangert. Dort leitete sie gemeinsam mit dem Druckgrafiker Peter Schneider einen Kurs für experimentelles Drucken. Den Teilnehmern wurde gezeigt, wie durch die Abnahme von Formen und Strukturen der Natur Kunstwerke entstehen können. Am Donnerstag folgte auf den künstlerischen der kulinarische Part der Woche und gemeinsam mit Kräuterpädagogin Isabella Zauscher begab man sich auf einen Kräuterspaziergang, um Bestandteile für den spätere­n Marend zu sammel­n und das selbst gebackene Brot mit Butter und Kräutern zu verfeinern.

Am Freitag folgte als Abschluss der Kulturwoche ein Rundgang vom Gemeindehaus zu den LandArt-Werken der Kinder, den Druckwerken im Obstbangert und dann wieder zurück zum Gemeindehaus, wo die Fotoausstellung „Wildermieming Klick“ eröffnet wurde. Dreizehn Wildermieminger waren dem Aufruf der Gemeinde gefolgt und hatten insgesamt 34 ihrer schönsten Fotografien von ihrem Dorf und seiner Umgebung eingeschickt. „Das als schönstes von den Besuchern prämierte Bild wird nun für ein Jahr in der Gemeinde aufgehängt werden“, freut sich Bürgermeister Klaus Stocker. Die anderen Bilder werden dagegen die Homepage der Gemeinde optisch aufwerten. Als Abschluss der Vernissage gab es ein Konzert der Band Stabile Seitenlage.

Nächstes Jahr wird es mit ziemlicher Sicherheit wieder eine Kulturwoche in Wildermieming geben, bestätigte die stellvertretende Kulturreferentin Verena Zimmermann. Die Nachfrage von Seiten der Bevölkerung ist auf jeden Fall gegeben.