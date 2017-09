Von Helmut Wenzel

Landeck – „Reguläre“ Tiroler Soldaten – 45.000 Kaiserjäger und Landesschützen – kämpften ab August 1914 an der russischen Front, etwa in Galizien. Die Standschützen, eine militärisch schlecht ausgebildete freiwillige Truppe, mussten an die Südfront (im heutigen Trentino) rücken. Aus dem Gerichtsbezirk Land­eck marschierte am 23. Mai ein 728-Mann-Bataillon unter Kommandant Remigius Pangratz in Richtung Reschen.

„Ich möchte das heldenhafte Engagement der Land­ecker Standschützen den Besuchern in Erinnerung bringen“, hob Stadtchronist Georg Zobl kürzlich bei der von ihm konzipierten historischen Ausstellung in der Rathausgalerie hervor. Der Heimatforscher hatte ein Fotoalbum von Franz Handle aus Landeck bekommen, dessen Vater die Stationen des Bataillons festgehalten hatte.

Die Fotos aus dem Handle-Album ergänzte Zobl mit Bildern aus dem Stadtarchiv sowie des Grinner Fotografen Wilhelm Nigg, der als Unterjäger in der Landecker Kompanie im Einsatz war. Als informative Basis zur Bildbeschreibung bzw. zur Ausstellung diente Zobl das Buch „Tiroler und Vorarlberger k. k. Standschützen-Formationen im Ersten Weltkrieg“ des Historikers Wolfgang Joly. Er habe Joly persönlich kennen gelernt, schilderte Landecks Heimatforscher. Auf seine Frage, was einen Anwalt aus dem Norden Deutschlands bewege, sich mit den Standschützen zu befassen, habe dieser geantwortet: „Es ist die kompromisslose Bereitschaft zur Verteidigung der Heimat, die es nirgendwo anders als in Tirol gegeben hat.“

Die Verluste der Landecker waren enorm. Bis zum Frühjahr 2016 schrumpfte die Truppe laut Joly zu einer Feldkompanie zusammen. Zudem habe eine Typhus-Epidemie zahlreiche Todesopfer gefordert. Wie viele Landecker vom Kriegseinsatz an der Südfront zurückgekehrt sind, ist bis heute unklar.

„Eine inhaltlich sehr wertvolle Ausstellung, auch für das Stanzertal und das vordere Paznaun“, stellte Chronist Kurt Tschiderer aus Pettneu fest. Der Beitrag zur Land­ecker Erinnerungskultur ist bis 27. Oktober zu sehen.