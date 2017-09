Von Edith Schlocker

Innsbruck – „General Rouge“ steht auf einer großen Wand in edlem Karminrot, die Maria Brunner sozusagen als Türöffner in ihre Ausstellung gestellt hat. An ihrer Rückseite baumelt ein von einem guten Herrenschneider perfekt aus edlem britischem, rot-schwarz-kariertem Wollstoff genähter Ärmel eines Sakkos. Varianten aus anderen Stoffen hängen in der Schau der in Berlin lebenden Lienzerin noch mehrere zwischen vier großformatigen Bildern ganz in Rot.

Die Ärmel „kommen aus dem Ärmelkanal, woher sonst sollen sie auch kommen“, sagt Maria Brunner, für die es sehr wichtig ist, dass Kunst – auch – Spaß macht. Die Ärmel taugen allerdings auch fabelhaft als skulpturale Objekte, um sozusagen das männliche Pendant zu den Bildern darzustellen. In denen rauscht es nämlich gewaltig, scheint der üppig gebauschte Rock einer Prinzessin aus dem Bild zu entgleiten. Wie die Geschichte weitergeht, ist ein Geheimnis, bleibt ganz im Sinn der Malerin der Fantasie des Betrachters überlassen. Ein fast filmischer Blick dominiert diese Bilder, rasche Schwenks der Kamera, die das Reale rätselhaft entschärfen.

Je länger man auf Maria Brunners Bilder schaut, umso mehr Ebenen des Malerischen tun sich auf. Die zentrale Farbe ist ein kräftiges Rot, das in diversen Nuancen durchdekliniert wird. Von Zonen, die fast schwarz daherkommen, bis zu solchen, in denen dem Rot sehr viel Weiß zugemischt ist. Je heller das Gemalte wird, umso assoziativer wird es. Wobei das üppig Stoffige reizvoll von Baumigem überschattet wird, während der Hintergrund in einem abstrakten Sfumato verdämmert.

Die Bilder, die Maria Brunner in der Galerie Thoman zeigt, bilden den Abschluss eines Zyklus, in dem sich die Künstlerin mit Stoffen im weitesten Sinn auseinandergesetzt hat. Ein Thema, das ihr sehr liege, sei sie als Tochter einer Osttiroler Dirndlblusen-Schneiderin doch mit der Nähmaschine aufgewachsen, sagt die 55-Jährige. Von Hand genäht ist allerdings eine großformatige „Zeichnung“, die sie ebenfalls in die Ausstellung gehängt hat. Der Strich ist hier labil, „gezeichnet“ mit schmalen schwarzen Satinbändern auf einer über einen Keilrahmen gespannten transparenten Folie. Wenn das Fenster geöffnet wird, kommt Bewegung in diese wunderbar dreidimensionale „Zeichnung“, bekommt sie sehr zur Freude ihrer Erfinderin ein völlig unkalkulierbares Eigenleben.