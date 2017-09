Schwaz – Als ältestes von sieben Kindern wuchs Maria auf einem Bergbauernhof in Ramsau im Zillertal auf. 1979 wurde die Lehrerin vom österreichischen Entwicklungsteam nach Kenia, ins Land der Massai, beordert, um dort in einer Mädchenschule zu unterrichten. Konfrontiert mit der schlechten Gesundheitsversorgung, entschloss sich Schiestl mit 37 Jahren zurück in der Heimat, Medizin zu studieren. Nach ihrer Promotion und der Turnusausbildung im KH Schwaz und an der Klinik Innsbruck ging sie im Jahr 2005 zurück nach Kenia. Daktari Maria, wie sie liebevoll genannt wurde, kümmerte sich federführend um den Aufbau eines Health Centers in Entasekera, die einzige funktionierende Gesundheitseinrichtung für bis zu 27.000 Loita Massai. Zusätzlich wurde von ihr auch ein Bildungszentrum betrieben. Am 21. Mai 2017 starb Maria Schiestl in Nairobi überraschend an den Folgen einer Gehirnblutung.

Margit Holzhammer, Geschäftsführerin des BKH Schwaz, hat Maria noch kurz vor ihrem Tod in Entasekera besucht und konnte sich persönlich ein Bild von den guten Dingen, die nur mit Nachhaltigkeit wachsen können, machen. Daraus entstand eine Fotoausstellung, fotografiert von Julia Hitthaler, die am 13. September in der Lichthalle des Bezirkskrankenhauses zu sehen ist. Die Vernissage um 19.30 Uhr ist gleichzeitig eine von Harry Prünster moderierte Auktion zugunsten „Krankenhaus hilft Krankenhaus“.

„Marias Lebenswerk in den Loita Hills soll in ihrem Sinne mit finanzieller Hilfe aus der Heimat weitergeführt werden“, sagen Margit Holzhammer und Julia Hitthaler. (TT)