Innsbruck – Das Interesse von Annamaria Belloni gilt dem oft aus dem Gleichgewicht gekommenen Verhältnis von Mensch und Natur. Vorgeführt im Innsbrucker Fotoforum anhand von drei Zyklen, die nicht zuletzt sehr viel mit der in Piacenza lebenden Fotografin selbst zu tun haben. Etwa in der Serie „E la nave va“, die sich sowohl auf den gleichnamigen Film von Federico Fellini bezieht, aber auch als Versuch, über den Tod Mutter hinwegzukommen, zu lesen ist. Zelebriert in poetischen, mit Erinnerungen aufgeladenen Sujets, als eine Reise, die trotz aller Verluste weitergeht. Wohin auch immer.

Diese Bilder sind digital geschossen genauso wie jene von Annamaria Bellonis neuestem Zyklus „Super-natura: Il dialog­o dimenticato“. Mensch und Natur leben hier scheinbar beziehungslos nebeneinander, bedrohen sich bisweilen gegenseitig, was zu hintergründig surrealen Settings führen kann. Wenn etwa eine von der Kamera abgewandte Frau auf einem altmodischen Doppelbett sitzt, umwuchert von abgestorbenem Geäst, das an einigen Stellen wunderbar zarte Blüten austreibt.

Mit einer analogen Kamera ist der Zyklus „Ancora notte“ entstanden. Das Format ist hier das Quadrat, passend zum stilllebenartigen Flair dieser sehr elegischen, raffiniert mit Spiegelungen, Perspektiven und Ausschnitten spielenden Stimmungsbilder. (schlo)