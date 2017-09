Oberlienz – Die Osttirolerin Ramona Waldner reiste um die Welt, um im Auftrag des Biopioniers Werner Lampert die aufregendsten, schönsten und seltensten Rinderrassen zu fotografieren. Zurückgekommen ist sie mit einer beeindruckenden Dokumentation bäuerlicher Kultur – mit Bildern, die poetisch und kraftvoll zeigen, wie eng die Schicksale von Mensch und Tier in allen agrarischen Zivilisationen der Erde verknüpft sind.

Zu sehen ist die fotografische Dokumentation mit dem Titel „Auf der Spur der Rinder … und des bäuerlichen Lebens rund um den Globus“ in einem dafür perfekt geeigneten Rahmen: nämlich als Ausstellung in den alten Ställen des Unterwirts in Oberlienz.

Zur Vernissage mit Livemusik wird am 15. September um 19.30 Uhr geladen. Die Fotografin wird an diesem Abend auch von ihren Reisen erzählen und neben atemberaubenden Fotos auch Kurzvideos präsentieren. Als Eintritt sind freiwillige Spenden erbeten. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 16. September. Die Ausstellung ist auch noch am 17. September zwischen 11 und 16 Uhr erlebbar. (TT)