New York – Der US-Comicautor Len Wein ist tot. Mit Figuren wie „Das Sumpfding“ und „Wolverine“ hatte er sich einen legendären Ruf in der Branche erworben. Wein sei am Sonntag im Alter von 69 Jahren gestorben, bestätigten die US-Comicverlage DC und Marvel am Montag. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Beide Verlage würdigten Weins Schaffen. Er habe fast alle großen Comicfiguren von DC erschaffen oder an ihnen mitgewirkt, teilte die Präsidentin von DC Entertainment, Diane Nelson, mit. „Lens Beitrag zum Marvel-Universum als Autor, Herausgeber und Mitglied der Marvel-Familie wird niemals in Vergessenheit geraten“, erklärte Marvel Comics. „Wir vermissen ihn.“

Wein hatte bei Marvel unter anderem der Serie „X-Men“ mit Figuren wie „Wolverine“ oder „Thunderbird“ zu neuem Leben verholfen. Auch wirkte er erfolgreich als Redakteur und Herausgeber, unter anderem der einflussreichen DC-Miniserie „Watchmen“. (APA/dpa)