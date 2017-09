Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Die Mutter aller alternativen Lebensentwürfe heißt im Süden Indiens 1968 Mirra Alfassa, und der Ort, an dem eine neue Gesellschaft entstehen soll, heißt Auroville – Stadt der Morgenröte. Alfassa, „die Mutter“, geboren 1878 in Paris, ist bereits 90 Jahre alt, als die Idee von einer universellen Stadt und einer spirituellen Lebensform abseits der Gewinn- und damit auch Konfliktmaximierung in die Tat umgesetzt wird. Auroville entsteht am Reißbrett, ist für 50.000 Bewohner gedacht, einer der führenden Architekten ist der Franzose Roger Angers, auch andere verwirklichen hier, im Bundesstaat Tamil Nadu, 150 Kilometer südlich von Chennai, ihre gewagten modernistischen Architekturträume, die die Besucher von Auroville heute noch in Staunen versetzen. Und Besucher gibt es viele: Auroville ist unter Indien-Reisenden weithin bekannt.

Das Künstlerpaar Heidrun Holzfeind und Christoph Draeger ist durch Zufall auf Auroville gestoßen: Sie recherchierten eigentlich zur Architektur, die nach dem verheerenden Tsunami von 2004 entstanden ist. Dabei wurden sie nach Auroville geschickt. Und vertieften sich über mehrere Jahre hinweg in diese heute von rund 2700 Bewohnern aus verschiedensten Ländern gelebte Gesellschaftsutopie – und in die Frage, was im Lauf von fast vierzig Jahren aus ihr wurde, wie sie funktioniert, inwieweit ihr etwa auch ein gewisser kolonialistischer Aspekt innewohnt, wenn man bedenkt, dass mehrere tausend indische Angestellte nach Auroville pendeln.

Holzfeind und Draeger bedienen sich in „From Without And From Within“ (der Ausstellungstitel ist der 1968 verfassten Auroville-Chart­a entliehen) einerseits dokumentarischer Mittel. Aber sie wollen es keineswegs bei bloßer Dokumentation belassen. Weshalb sie ihre Studenten an der schwedischen Academy of Fine Arts im schwedischen Umeå, wo beide lehren, dazu angeregt haben, sich künstlerisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die so entstandenen Arbeiten, Objekte, Videos, Zeichnungen u. a. sind zum Teil unter jener geodätischen Kuppel zu sehen, die Holzfeind und Draeger ins Zentrum des Kunstpavillons gestellt haben und mit der sie auf den Matrimandir-Tempel in Auroville referieren. Er fungiert – samt gepolsterter Sitz­reihen – auch als Denkraum. Stoff dafür ist innerhalb wie außerhalb des Doms reichlich vorhanden.