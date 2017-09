Von Bernadette Lietzow

St. Pölten – Der frühere Bundespräsident Heinz Fischer definierte den Begriff „speed kills“, mit dem Andreas Khol die Reformfreudigkeit des Kabinetts Schüssel I markierte, einmal folgend: „Je rascher man etwas durchpeitscht, umso weniger können sich die Betroffenen wehren.“ Anlässlich der Presseführung, in der das „Haus der Geschichte“ – 40.000 Jahre „Zentralraum“ inklusive Sonderausstellung „Die umkämpfte Republik. Österreich 1918–1938“ – den anwesenden Journalisten im Laufschritt dargeboten wurde, schlichen sich diese zwei Worte ins angestrengte Bewusstsein.

Sehr sportlich sei es gewesen, das Museum nur etwas mehr als drei Jahre nach Erwin Prölls Vorhabensankündigung im März 2014 in die Tat umgesetzt zu haben, berichtete da der Historiker Stefan Karner, wissenschaftlicher Leiter und Gründungsdirektor. Naiv wäre es, die zwischen den Zeilen eingestreuten Seitenhiebe auf das ungleich schwierigere, da politisch wie inhaltlich diskursivere Vorhaben des „Hauses der Geschichte Österreich“ in der Wiener Hofburg nicht zu vernehmen. Was nun in St. Pölten an musealem Faktum auf 3000 m², Kosten: 3 Mio. Euro, geschaffen wurde, ist gleichsam ein regionales Spin-off eines über 20 Jahre währenden Zwists um ein Museum zur österreichischen Zeit- und Republiksgeschichte.

1996 warf Leon Zelman, der Gründer des Jewish Welcome Service Vienna, die Idee eines „Hauses der Toleranz“ auf. Das in Reichshälften geteilte politische Österreich nahm sich der Sache eines in der Folge breiter gedachten „Hauses der Geschichte“ insofern an, als sowohl der damalige Wissenschaftsminister Caspar von Einem als auch kurz danach Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer Machbarkeitsstudien in Auftrag gaben – bei Politikwissenschafter Anton Pelinka der eine, bei Historiker Stefan Karner die andere. Als Absicht in jedem Regierungsprogamm seit 2000 verankert, zog sich eine Einigung auf Umsetzung, ja, wie ein Strudelteig. Diskussionen über den idealen Standort oder die in zahlreichen Debatten geäußerte Sorge renommierter Zeithistoriker um entsprechend kritische Geschichtsdarstellung führten schließlich zur Erstellung eines neuen Konzeptes, das dem Bundesmuseum „Haus der Geschichte Österreichs“ nun zugrunde liegt. Eröffnet werden soll das HGÖ, für das in der Neuen Burg relativ bescheidene 1870 m² auf drei Ebenen bereitstehen, zum Jubiläum der Gründung der Ersten Republik im November 2018. Man muss also etwas Geduld aufbringen, bis man die Früchte der Arbeit der im Jänner bestellten Direktorin Monika Sommer-Sieghart und des wissenschaftlichen Teams unter Leitung von Oliver Rathkolb, Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien, zu Gesicht bekommt.

Da hat St. Pölten nun die Nase vorn: das „Haus der Geschichte“, gemeinsam mit dem „Haus der Natur“ unter dem Dach „Museum Niederösterreich“ im nach der Absiedelung des Kunstmuseums in Richtung Krems neu adaptierten Zackenbau von Hans Hollein, durchmisst, kuratorisch fokussiert auf die Zielgruppen Schüler und Familien, in anschaulich aufbereiteten Themen-„Clustern“ die lange „Geschichte Niederösterreichs im zentraleuropäischen Kontext“. Zu sehen sind mit Kostbarkeiten des mittelalterlichen „Wiener Neustädter Schatzfundes“ oder Zeugnissen des Protestantismus in der Region, wie eine Lutherbibel aus 1545, „klassische“ museale Objekte, einen Einblick in Alltagskultur erlauben Lilienporzellan und Steyr-Traktor.

Historiografisch vorsichtig gibt sich die Sonderausstellung zur Ersten Republik, in der Plakate, Filme, Uniformen und allerlei erschreckende Kuriosa vom Weg in die Diktaturen des Ständestaats und des Nationalsozialismus künden. Gut gemacht, etwas brav und ein weiterer Markstein im Museums-Reich des Ex-Landeshauptmannes Erwin Pröll, dem man doch tatsächlich auch in der Ausstellung begegnet.

Info: www.museumnoe.at