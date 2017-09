Reutte – Die Welt ist geprägt von Geräuschen. Doch wer hört wirklich zu? Diesem Phänomen spürt die Installation „Sitz und hör zu“ nach, die im Rahmen der Kulturzeit bis zum 8. Oktober einlädt, sich an verschiedensten Orten in Reutte Zeit zum Hinhören zu nehmen. Die Vernissage findet am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr auf dem Kirchplatz vor St. Anna statt. Unter der künstlerischen Leitung von Christine Schneider wurden ausgefallene Sitzgelegenheiten gestaltet, auf denen man sich niederlassen und die Klänge des Alltags in sich aufnehmen kann: Diese können mal laut, mal leise, mal beruhigend, mal aufwühlend, mal harmonisch, mal dissonant sein. Sie sind aber immer voller Leben. (TT)