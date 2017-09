Von Ivona Jelcic

Lienz — Martin Bergmann, 1963 in Lienz geboren, gründete 1995 zusammen mit Gernot Bohmann und Harald Gründl in Wien das Designstudio EOOS. Es zählt heute zu den profiliertesten in Europa, die Kundenliste ist exquisit, das Wiener MAK gratulierte zum 20. Geburtstag vor zwei Jahren mit einer Ausstellung. Auf Einladung des Museums Schloss Bruck in seiner Heimatstadt hat Bergmann sich nun in der dortigen Sammlung von historischen Gebrauchsobjekten umgeschaut — und Brücken zur eigenen Arbeit geschlagen. Entstanden ist so die Ausstellung „Archaik — Hightech. EOOS und die Sammlung Schloss Bruck", zu sehen noch bis 26. Oktober.

Kommen wir gleich zu den grundlegendsten menschlichen Bedürfnissen: In „Archaik — Hightech" stellen Sie einen Leibstuhl aus dem 19. Jahrhundert der Blue Diversion Toilet gegenüber, die EOOS gemeinsam mit dem Schweizer Wasserforschungsinstitut für die Bill Gates Foundation entwickelt hat und die — vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern ohne Anschluss an die Kanalisation — mit integrierter Wasseraufbereitung quasi autark funktioniert. Was haben die beiden miteinander zu tun?

Martin Bergmann: Wir glauben eben sehr viel. Mir ist dieser Leibstuhl in der Sammlung aufgefallen und ich hab' mir gedacht: Schau an, dass ist gar nicht so weit weg von dem, was wir in unserem Social Design Department für die Bill & Melinda Gates Foundation gemacht haben. Denn in Wahrheit ist das auch ein kubisches Ding, in dem man Urin und Exkremente sammelt. Und wir tun nichts anderes — wir sammeln das, nur trennen wir es halt auch. Im Prinzip stand man vor hundert Jahren vor dem Problem — und es wird auch in Zukunft eines der größten Probleme sein, deshalb ist es gut, dass sich viele Technologiefirmen und auch Designer damit auseinandersetzen. Mir war auch wichtig, dass die Ausstellung in Schloss Bruck junge Leute herausfordert und ermutigt, über Design nachzudenken. Darüber, dass Design schon immer existiert hat.

Könnte man nicht auch sagen, da werden jahrhundertealte praktische Lösungen rückblickend zu Design erklärt?

Bergmann: Design hat es immer gegeben. Es hat halt früher nicht so geheißen. Nehmen wir den Badetrog aus dem Karlsbad, der aus einem Lärchenstamm ausgehackt wurde: Da gibt's ein ergonomisches Problem, ein Materialproblem, ein Temperaturproblem, ein Isolationsproblem, ein ,Wie-steige-ich-ein'-Problem, das ist alles definiert. Und wenn ich heute eine Wanne für Duravit entwerfe, muss ich mir dieselben Fragen stellen. Oder nehmen wir den Melkschemel: Das ist nicht selbstverständlich ein Melkschemel, sondern da ist einer gesessen und hat sich überlegt, wie das funktioniert und was er da macht — und das war ein Designer.

EOOS nennt das eigene Werkzeug für die Entwicklung für Designs „poetische Analyse". Was heißt das?

Bergmann: Das ist ein Konstrukt oder Vehikel, das uns hilft, Dinge abzustecken, da erforschen wir Rituale, tiefsitzende Bilder, Mythen, Geschichten, das ist notwendig, damit man nicht verloren geht.

Der Rückgriff auf das Archaische klingt auch ein bisschen so, als müsste man das Design mitunter vom eigenen Ballast befreien.

Bergmann: Das ist richtig, Das ist eine richtige Kruste, die hat sich angesammelt und die muss man runterschlagen, weil sonst ist es wirklich nur eine Behübschung. Wir haben in der poetischen Analyse zum Beispiel Werkbänke analysiert — bis zurück zu der von Leonardo da Vinci. Die Wahrheit ist: Die Werkbank ist überhaupt das designresistenteste Objekt überhaupt, das wir kennen gelernt haben. Die kann man nicht kaputt machen oder zerschlagen mit irgendeinem doofen Design. Weil die Funktion so dominant ist. Man kann nur mit dem Bewusstsein eine neue Werkbank entwickeln. Und das war dann auch die Idee für unsere Küchenwerkbank b2, die wir für Bulthaup entwickelt haben.

Bei Ihnen hätte es beruflich auch völlig anders kommen können: Sie waren auch als Schauspieler tätig.

Bergmann: Das war während meiner Studienzeit an der Hochschule für angewandte Kunst und ich habe das auch sehr genossen. Ich habe in ein paar Filmen mitgewirkt und auch am Burgtheater gespielt. Das war noch die Zeit von Gert Voss und Claus Peymann, ich bin durch Zufall zu einem Casting gekommen und der Claus Peymann hat gesagt, Sie sind super, ich nehme Sie (lacht).

Hatten Sie eine Schauspielausbildung?

Bergmann: Ich hab' schon Stunden genommen, aber ich glaube, ich bin eher als Type gewählt worden und nicht, weil ich so wahnsinnig gut Text nach vorne bringen kann. Beim Film war die schönste Erfahrung, dass ich bei Spielbergs „Schindlers Liste" mitgespielt habe — einen SS-Offizier, Zablocie hat der geheißen. Aber es war dann eine klare Entscheidung, als ich fertig war mit dem Studium, dass ich einen anderen Weg gehe.

Nämlich den, mit Gründl und Bohmann EOOS zu gründen. Sie arbeiten für Luxusbrands, andererseits aber auch im Bereich des Social Design. Wie geht das zusammen?

Bergmann: Das werden wir oft gefragt. Und die Antwort ist: Die Herangehensweise ist dieselbe, die Power, die Dynamik, die Vision, die Emotion, um das Produkt zu erarbeiten, ist dieselbe. Mit dem einen können wir halt Geld verdienen — wir haben ja auch zehn Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen — und mit dem anderen tun wir auch etwas für unsere Gesellschaft.

Für die Architekturbiennale Venedig 2016 hat Österreich-Kommissärin Elke Delugan-Meissl drei Architektur- und Designstudios, darunter EOOS, eingeladen, durch Interventionen in Wiener Flüchtlingsheimen an der Verbesserung der Lebensumstände zu arbeiten. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Projekt gemacht?

Bergmann: Wir haben dieses Flüchtlingsheim bzw. Warteheim in Erdberg zugeteilt bekommen und waren zuerst wahnsinnig geschockt, weil dieses Gebäude eine unglaubliche Kälte hat. Es gab dort keine Gemeinschaftsräume, auch keine Küchen und damit auch keine Kommunikation, jeder hat sich zurückgezogen. Wir haben also diesen Social-Furniture-Katalog entwickelt, der auch als Open Source downloadbar ist, und im Kellergeschoß eine Werkstatt aufgemacht. Da haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht, und als dann die erste Küche installiert war, wollten alle kochen, die Leute sind ins Gespräch gekommen und haben sich verständigt. Das war sicher der größte Erfolg. Wir hätten uns auch gewünscht, dass das weiter ausgebaut wird, aber das ist schwierig, weil alle Heime völlig unterschiedlich sind.

Das Gespräch führte Ivona Jelcic